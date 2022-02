EE.UU aplica nuevas sanciones a Rusia; Biden promete convertir a Putin en “un paria en el escenario internacional”

–El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves nuevas sanciones contra Rusia, en un intento de conjunto con la OTAN por aislar y reprimir las acciones militares del presidente ruso, Vladimir Putin, tras atacar a Ucrania.



“Nos aseguraremos de que Putin sea un paria en el escenario internacional. Las naciones que apoyen estas acciones de Rusia quedarán manchadas por sus asociación”, notificó Biden en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de un encuentro bilateral entre ambos líderes con el objetivo de desescalar las tensiones, el mandatario estadounidense se mostró tajante: “No tengo planes de hablar con Putin».

Biden alertó que EE. UU. está presto para defenderse desde cualquier ángulo de la actual contienda.

“Estados Unidos le hace frente a los matones”, señaló Biden, y agregó que Washington se ha preparado para un potencial ataque cibernético proveniente de Moscú.

«Este es un ataque premeditado», señaló Biden, al tiempo en que adelantó que su gobierno está «congelando más de 3.000 millones de dólares en activos de Rusia».

Las acciones conllevan a bloquear otros cuatro importantes bancos rusos, incluido el VTB, el segundo banco más importante de Rusia, que tiene 250.000 millones de dólares en activos.

“Esto se irá incrementando con el tiempo a medida que vamos restringiendo más el acceso de Rusia a tecnología para el sector estratégico de la economía, para limitar su capacidad industrial en los años por venir”, explicó el mandatario estadounidense.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. publicó una lista detallada de las nuevas sanciones contra Rusia, señalando que «afectan a casi el 80 % de los activos bancarios de Rusia y tendrán un efecto profundo y duradero en la economía y el sistema financiero rusos».

Estas son algunas de las medidas:

-Medidas «sin precedentes» contra múltiples bancos rusos, entre ellos las dos mayores instituciones financieras del país: Sberbank y VTB Bank. «Las instituciones financieras rusas objeto de la acción de hoy ya no pueden beneficiarse del notable alcance, eficiencia y seguridad del sistema financiero estadounidense», declaró

-Sanciones a Sberbank en materia de cuentas de corresponsalía y cuentas de pago. El Departamento del Tesoro exigió a todas las instituciones financieras estadounidenses que, en un plazo de 30 días, «cierren cualquier cuenta de corresponsalía o de pago a través de Sberbank y que rechacen cualquier transacción futura que implique a Sberbank o a sus filiales de instituciones financieras extranjeras». Agregó que los pagos que el banco ruso intente procesar en dólares para sus clientes serán «interrumpidos y rechazados una vez que el pago llegue a una institución financiera de EE.UU.». Las prohibiciones entran en vigor a partir del próximo 26 de marzo, indicó

-Sanciones de bloqueo total a VTB Bank y sus 20 filiales, que incluyen bancos, sociedades de cartera y otras empresas financieras situadas en Rusia y en otros ocho países

Sanciones de bloqueo a otras tres importantes instituciones financieras rusas: Otkritie, Novikombank y Sovcombank y sus filiales

-Prohibiciones de deuda y capital contra las principales entidades estatales y privadas de Rusia. EE.UU. prohíbe las transacciones y operaciones por parte de ciudadanos estadounidenses o dentro del país norteamericano en la nueva deuda con un vencimiento superior a 14 días y el nuevo capital de 13 empresas estatales y privadas rusas, entre ellas Gazprom, Transneft y Rostelecom

-Sanciones contra las «élites» políticas y financieras. Las medidas fueron impuestas contra el hijo de Serguéi Ivanov, representante especial del presidente ruso para cuestiones medioambientales, ecológicas y de transporte; el de Nikolái Pátrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia; el de Ígor Sechin, director general de la compañía petrolera Rosneft; así como contra Alexander Vediajin, primer vicepresidente del Consejo de Administración de Sberbank, entre otros.

el presidente estadounidense indicó que ha conseguido una postura coordinada con los líderes del Reino Unido, la Unión Europea y Japón. «Acabo de hablar con los líderes del G7 esta mañana y estamos total y completamente de acuerdo. Limitaremos la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes, para ser parte de la economía global», señaló.

Además, Biden comunicó que Washington restringirá la mitad de las importaciones tecnológicas, así como el comercio de ciertas mercancías, para prevenir la modernización de la industria rusa.

Asimismo, el mandatario anunció un nuevo despliegue de fuerzas terrestres y aéreas en el flanco oriental de la OTAN, aunque reiteró que las tropas estadounidenses no participarían en un conflicto directo en Ucrania. «Nuestras fuerzas no participan ni participarán en el conflicto», aseguró. «Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN y a tranquilizar a esos aliados en el este», subrayó. (Con información de VOA y RT).