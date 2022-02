Unión Europea congelará activos de Putin y Lavrov por la invasión de Ucrania

–Los activos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y del ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, la Unión Europea por la campaña militar de Moscú en Ucrania, confirmó Josep Borrel, alto comisionado europea.



«Si no hay sorpresas y si nadie objeta, porque necesitamos unanimidad, entonces sí, Putin y Lavrov estarán en la lista», dijo el jefe de la diplomacia europea y vicepresidente de la Comisión este viernes en declaraciones a los medios, antes de participar en una reunión extraordinaria en la que los ministros de Exteriores de los Veintisiete aprobarán el segundo paquete de sanciones contra Rusia.

Los países de la UE alcanzaron un acuerdo sobre este paso a nivel de embajadores, informaron diversas fuentes diplomáticas, que coinciden en señalar que todavía está pendiente de recibir luz verde de los ministros.

Josep Borrell aseguró este viernes que, si las sanciones aplicadas contra Rusia no han incluido su exclusión del sistema de pagos Swift, es porque no hubo suficiente consenso, pero no descarta que esta medida se aplique en el futuro.

«Todo está sobre la mesa, nada ha sido rechazado totalmente, pero estamos en una estrategia gradual. Ayer no hubo suficiente consenso para tomar esa medida, pero eso no quiere decir que no vayamos a tomarla más tarde», señaló Borrell en una entrevista a la cadena France 24, interrogado sobre esa posible medida.

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad indicó que en la aplicación del paquete de sanciones contra Rusia por la intervención militar que inició este jueves en Ucrania se trabaja «de forma unánime». (Información RT).