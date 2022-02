DESPENALIZARON EL ABORTO

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (376)

El delito de aborto ha caminado por senderos tortuosos.

Hay dos clases de aborto: El espontáneo y el provocado. En la antigüedad, el aborto provocado no fue delito. Se acepta que desde el siglo II de nuestra era, se considera que el aborto provocado es delito.

En Colombia, desde los primeros códigos penales, luego de la llegada de los españoles, se castigaba el aborto. El aborto en muchos casos fue alivio para las mujeres infieles, si así se les puede llamar. Un hijo con sangre adulterada era una deshonra para las familias, en nuestro medio, de principios católicos.

El aborto es una realidad social y es mayor castigo para la mujer que para el hombre. Generalmente éste se oculta, se mimetiza y se hace el ignorante frente al embarazo.

Desde la promulgación de la Constitución de 1991, el delito de aborto ha sido impugnado por violar derechos fundamentales y la Corte Constitucional se ha pronunciado desde la negación de las pretensiones por considerar que el aborto es delito que no viola la Constitución, hasta despenalizarlo como ocurrió con la sentencia 055 del pasado 21 de febrero de 2022.

La Corte Constitucional debe guardar la integridad de la Constitución. Pero en la práctica, 5 magistrados, en estricto sentido deben ser 6, se toman la facultad de darle diferentes lecturas a la Constitución. Ya hemos tenido 5 Cortes y como efecto 5 constituciones que parecen diferentes, que las van acomodando a la defensa de nuevos derechos fundamentales que van aflorando o que se van creando y se van reconociendo al paso de los días.

La Corte Constitucional, que es una verdadera SUPER SUPREMA CORTE, con poder ilimitado para interpretar la Constitución y las leyes, ordenó al Congreso, órdenes discutibles, pero para muchos justificadas, que legislara para regular el aborto y especialmente para establecer los casos en los que no es delito y para que el ESTADO ofrezca todas las medidas de seguridad para el aborto y para que no haya secuelas y mucho la muerte por razón del procedimiento.

El congreso incapaz de abordar los temas fundamentales para la realización de los fines fundamentales de la Constitución guardó silencio y la Corte mediante sentencia, que yo llamo sentencia ley, C-355 de 2006 decidió modificar el Art. 122 del Código penal para establecer 3 causales, que en verdad son nueve, de justificación del aborto.

A estas causales de justificación les falta EDUCACIÒN, EDUCACIÓN, para que solo haya embarazos deseados, planificados, que sean prueba de que Colombia tiene progenitores responsables. Educación real y no solo en proyectos o discursos.

Como los embarazos no deseados siguen en abundancia, movimientos pro aborto y no necesariamente pro EMBARAZOS RESPONSABLES, presentaron una nueva demanda contra el Art. 122 del Código penal, según la redacción de la sentencia C-.355 de 2006, que se presume es constitucional y que no puede ser modificada y la Corte Constitucional accedió a dictar una nueva sentencia ley para modificar su propia ley del 2006 y bajo argumentos que serán estudiados en otro articulo decidió que el aborto es libre hasta cuando el nasciturus tenga 24 semanas y de la semana 27 hasta un minuto o un segundo antes del nacimiento el aborto es legal si se invoca una de las nueve causales de la sentencia C 355 de 2006.

Frente a esta sentencia hubo funcionarios y candidatos a la presidencia que dijeron que el aborto libre era un triunfo de las mujeres de Colombia, de la sociedad civil, de la salud pública y del país entero, que celebraban la decisión, que es triunfo de la autonomía de la mujer, que es reconocer la dignidad de la mujer, que la sentencia es histórica, Y muchas proaborto hicieron fiesta.

No creo que todas las mujeres, luego de abortar se sientan felices, hagan fiesta y se consideren más dignas.

En la práctica, se despenalizó el aborto. La mayoría de los abortos provocados se dan entre las 4 y 6 semanas de embarazo. De las 7 semanas en adelante, el aborto es muy raro porque las mamás han decidido seguir adelante con el embarazo.

Sin embargo, hay excepciones. Recordemos que a comienzos de 2020, una mujer en Popayán, Cauca, aseguró que sufría problemas mentales, que no estaba preparada para ser madre, que tenía problemas psicológicos y que lo único que quería era salir de la pesadilla que estaba pasando y amparada por conceptos médicos SALIO DE LA PESADILLA.

Con mayor razón, las mujeres pueden salir del embarazo como pesadilla así el nasciturus esté a puertas de nacer, si se acuerdan que fueron violadas o que tienen problemas mentales.

Lo cierto es que en COLOMBIA tenemos ABORTO LIBRE y lo único que debemos hacer es EDUCAR, EDUCAR, para que solo tengamos, ES EL IDEAL, embarazos responsables.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

Bogotá, del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com y

cfmconsultas@gmail.com

Twitter @fradiqcarlosSr Blog: www.vidaenfamilia.com.co

Telf. 3153467089