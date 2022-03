Humberto de la Calle pide terminar peleas en la coalición y dice que «Uribe ya cumplió su papel»

El candidato al Senado por la Alianza Verde Centro Esperanza, Humberto de La Calle, pidió a los precandidatos del centro que no pierdan el norte y aseguró que ese norte en este momento es impedir el continuismo, “a quien realmente hay que derrotar es al continuismo».

«Yo creo que Álvaro Uribe ya cumplió su papel, no más Uribe. Es hora de que nuestros candidatos se concentren en esa verdadera operación política que tiene como propósito cambiar, no podemos soportar más el rumbo de este país, el país ya no da más y no nos podemos dispersar en peleas internas en este momento”, expresó el candidato al Congreso.

De La Calle dijo que es respetuoso de las discrepancias al interior de la bancada, pero que es indispensable a 14 días de las elecciones, la coalición esté más fuerte que nunca y escuche el clamor de la ciudadanía que en encuestas recientes ha manifestado rechazar el extremismo. “Tenemos que salir del fanatismo y del sectarismo, es que nos estamos llenando de odio, queremos un cambio serio, cumpliendo metas sociales, recuperando la confianza de la ciudadanía sin incurrir en mentiras y populismo y recuperar el diálogo nacional”, añadió en entrevista con la emisora Ecos del Combeima.

En la capital del Tolima, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado y la violencia en el pasado, De La Calle se reunió con estudiantes, mujeres, empresarios y distintos sectores sociales para exponer sus propuestas y escuchar a la ciudadanía sobre las acciones que sienten necesarias en materia de seguridad ciudadana, acceso a oportunidades de empleo, calidad de vida e igualdad. Durante su visita además insistió en la necesidad de retomar el camino de la implementación del Acuerdo de Paz.