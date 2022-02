Putin puso su arsenal nuclear en alerta máxima; Consejo de Seguridad de la ONU convoca sesión de emergencia

-Delegación de Ucrania llega a Bielorrusia para celebrar las negociaciones con Rusia

–El presidente Vladimir Putin puso este domingo a las fuerzas de disuasión nuclear de Rusia en alerta máxima en medio de la escalada de tensiones con Occidente por su invasión de Ucrania.



Hablando en una reunión con altos funcionarios, Putin dijo este domingo que las principales potencias de la OTAN habían hecho «declaraciones agresivas» junto con los países occidentales que impusieron sanciones financieras paralizantes contra Rusia, incluido el propio presidente.

Putin ordenó al ministro de defensa de Rusia y al jefe del Estado Mayor que pusieran a las fuerzas de disuasión nuclear en un «régimen especial de servicio de combate», lo que significa que las armas nucleares del país estarían en un mayor estado de preparación para ser lanzadas.

La orden inmediatamente planteó preocupaciones de que las tensiones con Occidente podrían conducir al uso de armas nucleares. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la alerta es parte de un patrón de amenazas fabricadas de Moscú para justificar la agresión.

“Lo hemos visto hacer esto una y otra vez. En ningún momento Rusia ha estado bajo la amenaza de la OTAN, Rusia ha estado bajo la amenaza de Ucrania. Todo esto es un patrón del presidente Putin y vamos a hacerle frente. Tenemos la capacidad de defendernos, pero también debemos denunciar lo que estamos viendo aquí del presidente Putin”, dijo Psaki en comentarios a la cadena ABC.

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo que la orden era una escalada inaceptable.

“Significa que el presidente Putin continúa intensificando esta guerra de una manera totalmente inaceptable y tenemos que continuar deteniendo sus acciones de la manera más enérgica posible”, dijo Thomas-Greenfield en una entrevista con CBS.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó alarma y dijo que muestra cuán serio es el enfrentamiento por la invasión de Rusia a Ucrania.

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó convocar para este lunes una sesión especial de la Asamblea General para abordar la invasión de Rusia a Ucrania.

La sesión de emergencia será apenas la decimoprimera que convoca la ONU desde 1950.

La votación del consejo de 15 miembros es de procedimiento, por lo que ninguno de los cinco miembros permanentes del consejo (Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos) pudo ejercer su derecho al veto. La resolución para convocar la reunión, presentada por EE. UU. y Albania, fue aprobada con 11 votos a favor. Rusia votó en contra de la resolución y China, la India y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se abstuvieron.

La embajadora de EE. UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo en la sesión del consejo que los países deben tomar “medidas extraordinarias” para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania.

“Rusia no puede vetar la Carta [de las Naciones Unidas], Rusia no puede vetar y no vetará la rendición de cuentas”, dijo la diplomática, cuya misión presentó junto a Albania la resolución para convocar a la sesión de emergencia.

Por otro, en medio de la creciente tensión, una delegación de Ucrania llegó este lunes a Bielorrusia para entablar negociaciones con Rusia, informa la oficina de prensa de la Rada Suprema (parlamento ucraniano).

Las conversaciones se llevarán a cabo en la región de Gómel. Desde la Oficina del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, anuncian que las cuestiones clave que se abordarán durante las negociaciones serán el alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas del territorio del país.

La comitiva ucraniana está integrada, entre otros altos rangos por el ministro de Defensa, Alexéi Réznikov; el vicecanciller Nikolay Tochítsky; el asesor del jefe de la Oficina presidencial, Mijaíl Podolyak y el jefe de la facción del partido gobernante Servidor del Pueblo, David Arajamiya.

Mientras, la delegación rusa está encabezada por el asesor presidencial Vladímir Medinski y la integran el viceministro de Defensa, Alexánder Fomín; el vicecanciller Andrei Rudenko; el jefe del Comité de la Duma Estatal sobre las relaciones internacionales, Leonid Slutsky y el embajador de Rusia en Bielorrusia, Borís Gryzlov.

Inicialmente, el mandatario ucraniano descartó la posibilidad de dialogar con Rusia en el territorio bielorruso. Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo tras mantener Zelenski una conversación telefónica con su homólogo Alexánder Lukashenko. (Información Voz de América y RT).