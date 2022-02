Solución de fondo a situación de indígenas no es pasar de Parque a Coliseo: Lucía Bastidas

Esa parece ser la estrategia de fondo de la Administración Distrital para intentar superar la problemática profunda de la comunidad indígena Embera que permanece hace más de cinco meses en el Parque Nacional, dijo la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas.

“Se trata de un tema al que no ha podido encontrarle salida el distrito. Por meses mantuvieron a las familias con subsidios temporales, no lograron ubicarlos ni garantizar sus condiciones en pandemia, tampoco lograron mediar o concertar un trabajo interinstitucional para el regreso a sus territorios, permitieron que tomaran fuerza las tomas al espacio público, promovidas por supuestos líderes con intereses particulares; primero en Ciudad Bolívar, luego en el Parque Tercer Milenio y ahora una indefinida en el Parque Nacional que pretenden ahora trasladar al barrio Las Cruces, donde los vecinos ya manifestaron no estar de acuerdo”, dijo Bastidas.

El plan del Distrito, según se ha podido conocer hasta el momento es realizar un traslado voluntario de los más de 600 personas que permanecen en el Parque Nacional; sin embargo, se trata de una solución temporal que no garantiza que algunos de los miembros de esa población accedan a la opción, que lo que hace es reubicar problemáticas de una localidad a otra, sin contar con las comunidades que van a resultar directamente afectadas.

“Los vecinos del sector de Las Cruces le insisten al Distrito que no se utilice el Coliseo para ese fin. Han sido testigos de cómo han resultado afectados los habitantes de los alrededores del Parque y no quieren eso mismo en su barrio. Aseguran que no les han consultado, que no han concertado, que no hay garantías, es una imposición. La Alcaldía les ha mentido descaradamente, les quita su espacio de recreación y ya se encuentra en trabajos de adecuación y modificaciones para convertirse en un refugio indefinido. La voz de las comunidades no está contando, se pasa por encima de los derechos e intereses colectivos”, sostuvo la concejal del partido Alianza Verde.

Es así como, pidiendo el apoyo de la Personería Distrital y el Concejo de Bogotá, bajo el lema: ‘Ninguna decisión sobre nosotros, sin nosotros’, los residentes del barrio las cruces han decidido organizarse para decirle NO a los planes de la Alcaldía Mayor, de la Secretaría de Gobierno y de la Alcaldía Local de Santa Fe, de trasladar a centenares de personas de comunidades indígenas a su sector. Exigen que se trabaje en una decisión de fondo para esa población vulnerable y no que se trasladen problemáticas a la ligera de un lado a otro de la ciudad improvisando y perturbando a más comunidades a su paso, y ampliando el mapa de la crisis social en Bogotá.