Biden descarta que crisis de Ucrania desemboque en una guerra nuclear

–El presidente Joe Biden restó importancia a los temores de que las tensiones entre Washington y Moscú por la crisis de Ucrania desemboquen en una guerra nuclear, y negó que los estadounidenses tengan motivos para preocuparse por los riesgos de un conflicto de ese tipo.



Preguntado por un periodista sobre si los estadounidenses deberían preocuparse ante la posibilidad de una guerra nuclear, Biden respondió secamente: «No». La pregunta se produjo mientras el mandatario y la primera dama, Jill Biden, pasaban en la Casa Blanca ante un grupo de reporteros este lunes, durante un evento conmemorativo del Mes de la Historia Negra.

La pregunta estuvo tácitamente relacionada con recientes disposiciones del presidente ruso, Vladímir Putin, quien el domingo ordenó poner las fuerzas de disuasión de su país -lo que incluye las armas nucleares- en estado de alerta especial. Moscú dijo que la medida se tomó, al menos en parte, en respuesta a los comentarios de la ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, quien dijo a Sky News que, a menos que se detenga a Putin en Ucrania, otros países de Europa del Este se verán amenazados, lo que llevaría a un conflicto con la OTAN.

«Varios personeros de distintos niveles han hecho declaraciones sobre posibles altercados, o incluso choques y colisiones, entre la OTAN y Rusia», dijo el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. «Creemos que tales declaraciones son absolutamente inaceptables», comentó el vocero.

El pasado jueves, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció «una operación militar especial para defender el Donbass». En un mensaje a los ciudadanos rusos, el mandatario detalló que la finalidad del operativo es «proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años».

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas rusas apuntan a la infraestructura militar ucraniana y no atacan ni a las tropas que deponen las armas ni a la población civil.

Entre tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió este lunes para abordar la crisis en Ucrania, mientras se adelantaban las conversaciones de alto el fuego entre funcionarios rusos y ucranianos en la frontera con Bielorrusia, después de que el Kremlin pusiera en alerta su arsenal nuclear durante el fin de semana.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que esperaba que las conversaciones «produjeran no solo un cese inmediato de los combates, sino también un camino hacia una solución diplomática».

Describió la decisión del presidente ruso Vladimir Putin el sábado de poner el arsenal nuclear ruso en alerta máxima como un «desarrollo escalofriante», y le dijo a la Asamblea General que el conflicto nuclear es «inconcebible».

El embajador de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, describió la orden de Putin de poner en alerta a las fuerzas nucleares rusas como una «locura».

«Si quiere suicidarse, no tiene que usar un arsenal nuclear, tiene que hacer lo que hizo el tipo de Berlín en un búnker, en 1945», dijo Kyslytsya a la Asamblea General, refiriéndose al suicidio de Adolf Hitler.

Kyslytsya también señaló que, en caso de que su país sea aplastado, la paz y la democracia internacionales están en riesgo.

Ucrania “ahora está pagando el precio más alto de la libertad y la seguridad propias y de todo el mundo”, sostuvo el embajador Sergiy Kyslytsya en la primera reunión de emergencia que la asamblea realiza en décadas.

“Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas no sobrevivirá”, afirmó. “No se hagan ilusiones. Si Ucrania no sobrevive, no nos sorprenda que la democracia caiga a continuación”.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que las acciones de Rusia en Ucrania estaban siendo «distorsionadas». Le aseguró a la Asamblea General q1ue «el ejército ruso no representa una amenaza para los civiles de Ucrania, no está bombardeando áreas civiles».

La sesión de la asamblea dará a todos los miembros de la ONU una oportunidad de tomar la palabra sobre la guerra y votar respecto a una solución durante la semana. La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield dijo el domingo que la medida “hará responsable a Rusia por sus actos indefensibles y por sus violaciones a la Carta de Naciones Unidas”.

“Las armas son las que hablan por ahora, pero el camino del diálogo siempre debe mantenerse abierto”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la asamblea. “Necesitamos la paz ahora”. (Información RT y VOA).