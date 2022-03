El mundo esta al borde de una catástrofe nuclear, advierte Ucrania, tras ataque ruso a central de Zaporozhie

–El ministro de Energía de Ucrania, Herman Galuschenko, advirtió este viernes que el mundo está al borde de la mayor catástrofe nuclear en la historia de uso pacífico de la energía atómica tras el ataque ruso que provocó un incendio en un edificio de la central de Zaporozhie, en el sureste del país.

Disparos contra un edificio de la central nuclear de Zaporiyia hace unos momentos, el cual está ardiendo.

Shots fired at a building at the Zaporizhia NPP a few moments ago, which is on fire.#Ucrania #Ukraine #Kiev #Kyiv pic.twitter.com/LSqdAOPM9U

— Ukraine news 24 (@astianmi) March 4, 2022