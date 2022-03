Medio millón de niños han tenido que salir de Ucrania como refugiados; 17 han muerto por bombardeos: Unicef

-La ONU teme más de 10 millones de desplazados por la guerra en Ucrania.

Half a million children have fled #Ukraine to neighbouring countries. @UNICEF is scaling up its response to meet the urgent needs of children and families. More than anything, they need peace. Now. https://t.co/KgETuPaqMo



–Tras una semana de guerra, medio millón de niños han salido ya de Ucrania como refugiados, alertó este jueves Unicef, que confirmó que al menos 17 menores han muerto como consecuencia de los combates y 30 han resultado heridos.



En un comunicado, la agencia de la ONU para la infancia apuntó que se espera que esas cifras sigan creciendo en los próximos días y que las necesidades humanitarias se multipliquen. En total, el número de refugiados fruto de la invasión rusa de Ucrania supera ya el millón, según el alto comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur), Filippo Grandi.

Dijo que UNICEF está haciendo todo lo posible para satisfacer las necesidades básicas de los niños, pero la única salida a esta tragedia es que termine el conflicto.

Además UNICEF advirtió que los niños han quedado traumatizados por la violencia en ucrania. Miles de niños abandonaron hogares, parques infantiles, escuelas, guarderías, hogares.

Half a million #children have already fled #Ukraine to neighbouring countries, with the number of #refugees continuing to grow.

UNICEF is doing its best to meet children’s basic needs, but the only way out of this tragedy is for the #conflict to end https://t.co/pvEEwzvHEL pic.twitter.com/zkdtA25bWs

— UNICEF Europe C.Asia (@UNICEF_ECA) March 3, 2022