Cantantes seguidos en Twitter

Por Luis Eduardo Forero Medina

Transcurrieron dos años desde el 21 de marzo de 2006, cuando Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams fundaron el servicio de microblogueo Twitter, para que el gremio de cantantes empezara a actuar, haciéndolo en primer lugar el cantautor, compositor, arreglista, músico y productor musical guatemalteco, Ricardo Arjona en 2008, presentándose al año siguiente el boom de twitteros, unos han abandonado la red, los más continúan activos, siendo el cantante, compositor, bailarín y actor puertorriqueño , Chayanne (Elmer Figueroa Arce) quien cuenta con mayor número de seguidores (followers) , 10,4 millones de personas de todo el orbe, y para quien “Hacer un disco es inventarse un mundo…no es seguir un rumbo”.

Notablemente retirada del primero en la galería de seguidores en Twitter están la barranquillera Shakira, cantautora, bailarina y actriz, con 52,7 millones de seguidores; con 20,2 millones de seguidores el cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin; el Hijo Predilecto de Andalucía, Alejandro Sanz con 19,7 millones; el cantante, compositor, productor discográfico y actor español, Enrique Iglesias, 13,8 M;el cantautor y actor puertorriqueño-estadounidense Marc Anthony, 11,3 M; el cantante, compositor y músico colombiano de pop latino y rock en español, Juanes, 11,518,818 seguidores; la cantante, actriz y modelo, Paulina Rubio 10,9 millones. Alcanzado este techo, se ubican David Bisbal con 9, 9 M; el cantautor y actor puertorriqueño -estadounidense Luis Fonsi, ansioso de compartirnos Ley de Gravedad, con 9,7 M; el cantante de pop, Ricardo Montaner con 9, 2 M., y el actor y cantante colombiano de pop, reguetón y trap latino, Maluma con 8 M de seguidores.

Han llegado o superan los cinco millones de seguidores, la cantante, actriz, productora, compositora, modelo y empresaria mexicana, Gloria Trevi; Don Omar, cantante, rapero, compositor y productor musical, considerado el Rey del reguetón, 5,2 M; el cantautor y actor colombiano, que promociona Baloncito Viejo, que fusiona música colombiana con cumbia, vallenato pop y el rock, Carlos Vives 5,2 M, para quien el vallenato y la cumbia son de la misma familia. El cantautor y rapero puertorriqueño, especializado en los géneros musicales de reguetón, tras latino, reggae, concejal y música cristiana, Farruko, registra en su cuenta de twitter 5 M de seguidores. En el rango de cuatro millones o más de seguidores, encontramos al cantautor colombiano Fonseca, viajero frecuente, quien mezcla pop con ritmos folclóricos colombianos. El cantante, compositor y actor, Diego Torres, con 4, 4 M; el cantautor y músico venezolano, Franco De Vita, 4,6 M; el cantante y compositor puertorriqueño de reguetón y música latinoamericana, Tito el Bambino, con 4,1 M de seguidores. Con dos millones o más de seguidores, están Nacho, 2,4 M; la Reina de rock, Alejandra Guzmán con 2,2 M. y Silvestre Dangond con 2, 5 M. Le siguen, con más de un millón de seguidores, Yuri, Cantante mexicana, jarocha, bullanguera con 1,8 M; Gilberto Santa Rosa con 1,4 M; Peter Manjarrez, El Caballero del Valle, 1,4 M de seguidores; Felipe Peláez Rodríguez, 1,4 M; el cantautor y compositor colombiano de música popular y ranchera, Pipe Bueno, con 1,3 M; y el cantante puertorriqueño, Andy Montañez, conocido como El Godfather de la salsa, con 1.208 M de seguidores en Twitter.

No han llegado al codiciado millón de seguidores en twitter el músico colombiano, acordeonero de música vallenata, Juancho De La Espriella,760 mil; el cantante y compositor colombiano de vallenato y cumbia, Jorge Celedon, 868,8 mil; la banda emblemática de rock alternativo colombiana, Aterciopelados, 810,9 mil; MoraT, 695,8 mil; el compositor y cantante colombiano de vallenato, Poncho Zuleta Díaz, “Garganta profunda”, 404,6 mil; el cantante compositor colombiano de música vallenata, Iván Villazon, “La Voz Tenor”, 571,1 mil; Piso 21, 453,2 mil. La cuenta de Twitter de Diomedes Díaz sigue vigente y tiene 392,9 mil seguidores. La Banda alternativa, libre e independiente, Doctor Krapula, 341,7 mil; Rolando Ochoa, llamado Soldado de Cristo, 330,9 mil; el cantante puertorriqueño de salsa romántica, Maelo Ruiz, 130,9 mil; Jean Carlos Centeno, cantante y compositor de vallenato, colombo-venezolano 183,4 mil; el Mono Zabaleta, 156 mil.

En el renglón de menos influyentes en Twitter, con 100 mil seguidores, el artista de salsa, Rey Ruiz, 76, 6 mil; el compositor y cantante, John Alex Castaño, 64,9 mil; la cantante y ceramista, Andrea Echeverri, 69,9 mil; Eddie Santiago, 67, 6 mil; Cabas, el cantautor colombiano, 64, 8 mil; el cantante de ranchera popular, Yeison Jiménez, 55,5 mil; la Banda vallenata, Binomio de oro, creada por “El Pollo”, Irra y Rafa Orozco, 45,7 mil; Ismael Miranda, El Niño Bonito de la Salsa, 54,3 mil; Jessi Uribe, cantante ranchero popular,41,4 mil; Darío Gómez Zapata 25,4 mil , Galy Galiano,10, 9 mil y Alexis Escobar, música popular, 1.700 seguidores.

Algunas figuras públicas de la música no abren cuentas oficiales en Twitter como Bad Bunny, Daddy Yankee, Danny Ocean, Karol G. Otros, han abandonado las mismas, como Toto la Momposina, toda la vida dedicada a representar la música de la costa caribe de Colombia, hace tres años no mueve su cuenta de twitter, dejando en visto a sus 2,445 seguidores, y el Charrito Negro que dejó en silencio hace 5 años a sus 517 seguidores en twitter, donde es usual comprar seguidores o la práctica de “si me sigues, te sigo”.

