Comenzó a operar sistema solar fotovoltaico en la Base de Palanquero de la Fuerza Aérea

–La Fuerza Aérea Colombiana y EPM encendieron el sistema solar fotovoltaico para la Base de Palanquero, la sede del Comando Aéreo de Combate No. 1 (CACOM 1), en este municipio, confirmando que la Fuerza Pública del país es la primera de América Latina en desarrollar más proyectos de transición energética.





Así lo ratificó el Presidente de la República, Iván Duque, quien desde esta base declaró que el Gobierno y sus fuerzas están comprometidos con la transición energética y la lucha contra la crisis climática.

“Queremos que lo que hoy hace nuestra Fuerza Aérea se replique también en nuestro Ejército; que se replique en nuestra Policía y en nuestra Armada. Y que esto nos ponga también en la vanguardia, donde ya estamos. Con los proyectos que Colombia ya tiene instalados en sus bases militares, se convierte hoy en la fuerza pública de América Latina que más proyectos de transición energética está desarrollando”, manifestó el Mandatario.

Además, la FAC es la primera Fuerza Militar en implementar una solución de energías renovables no convencionales de gran magnitud, que reafirma el compromiso con el medio ambiente y la protección de los recursos no renovables.

En Palanquero fueron instalados 2.340 paneles en piso, para una capacidad de 1,25 megavatios pico, que generarán 2,05 gigavatios al año y permiten evitar la emisión anual de 416 toneladas de CO2 a la atmósfera. Esto equivale a la siembra de 22.297 árboles y al consumo de 983 hogares. El Comando Aéreo CACOM 1 es la primera de cinco bases aéreas que tendrán suministro de energía eléctrica renovable no convencional de EPM.

El Presidente Duque destacó el liderazgo de EPM y confió en que pronto Colombia supere el 20% de su matriz energética en renovables no convencionales, gracias al avance que el Gobierno ha logrado en estos más de 3 años y medio de gestión.

“EPM ha sido empresa líder en estas energías y está ad portas de darle inicio al proyecto de generación de energía más grande que haya tenido nuestro país (Hidroituango). Hoy viene con una nueva tecnología a acompañar la transición energética de nuestras instalaciones militares”, dijo.

Caminando a la carbononeutralidad

El Presidente Duque recordó que cuando inició el Gobierno, el país contaba con incipientes 28 megavatios de capacidad instalada en energías renovables no convencionales. Y gracias a las subastas que ha hecho el Gobierno Nacional, gracias a los incentivos y a una nueva Ley de transición energética, este año cerrará con más de 2.500 megavatios de capacidad instalada; es decir multiplicando casi que por 100 veces lo que tenía Colombia en agosto de 2018. Vienen, además, 4.500 megavatios adicionales de autogeneración que hacen parte también de los proyectos que Colombia tendrá en el próximo año.

“Y esto implica que, empresas, instituciones púbicas y como estamos viendo hoy, las instalaciones militares, también hagan esta apuesta por la carbononeutralidad”, manifestó el Presidente Duque, al pedirle al Ministro de Defensa, Diego Molano, avanzar en otras iniciativas energéticas que reafirmen esa transición.

Por ejemplo, adoptar tecnologías de almacenamiento de esa energía para las instalaciones militares; sustituir algunos de los elementos de movilidad de las fuerzas, con vehículos eléctricos, híbridos o de hidrógeno verde, cuyas pruebas iniciará este año; y apostar por el manejo de residuos sólidos en las instalaciones militares, a través de reciclaje, reutilización y reducción.

El nuevo sistema de la Base de Palanquero aprovechará toda la radiación que se genera en el valle del Río Magdalena. Asistieron a la ceremonia, además del Jefe de Estado, el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, General Ramsés Rueda Rueda y el Gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, entre otros invitados.

Proyecto integral y nuevas plantas

En 2022 se instalarán sistemas solares fotovoltaicos en el Comando Aéreo de Combate No. 3 (Malambo, Atlántico); Comando Aéreo de Combate No. 4 (Melgar, Tolima); Comando Aéreo de Combate No 5 (Rionegro, Antioquia) y en las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas (Leticia, Amazonas).

Con este sistema solar fotovoltaico la FAC tendrá una capacidad instalada de 4,2 megavatios pico y una generación de energía de 6,7 gigavatios al año, evitando a emisión anual de 1.362 toneladas de CO2, lo que equivale a la siembra de 72.908 árboles y al consumo de 3.214 hogares.