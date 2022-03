Netflix suspende sus servicios en Rusia en protesta por invasión de Ucrania; Tik Tok también, pero por otra causa

-Anonymus asegura haber pirateado señales de TV rusas

–La plataforma de streaming estadounidense Netflix suspendió sus servicios en Rusia en protesta contra la invasión rusa de Ucrania, reportaron este domingo varios medios de Estados Unidos.



El gigante de videos en línea había ya interrumpido, más temprano esta semana, sus adquisiciones en Rusia así como sus producciones de programas originales.

«Dadas las circunstancias sobre el terreno, hemos decidido suspender nuestro servicio en Rusia», indicó un portavoz a la revista estadounidense Variety.

Líder del streaming a nivel mundial con 221,8 millones de usuarios a finales de 2021, Netflix es un actor menor en Rusia, donde cuenta con menos de un millón de suscriptores, según The Wall Street Journal.

El grupo no publica cifras específicamente del mercado ruso y tampoco respondió a una petición sobre el número de usuarios en Rusia.

Netflix se une a muchas otras empresas extranjeras que anunciaron la suspensión de sus actividades o la retirada total de Rusia desde que lanzó una ofensiva contra Ucrania.

El lunes, Netflix indicó al portal Vulture que no tenía intenciones de cumplir con la ley rusa que impone a las plataformas de streaming ofrecer varios canales gratuitos, algunos de los cuales son considerados fuente de propaganda gubernamental.

El gigante del video en línea debía, en teoría, difundir estos canales a partir de marzo.

Tik Tok

«A la luz de la nueva ley rusa sobre ‘noticias falsas’, no tenemos más remedio que suspender la transmisión en directo y los nuevos contenidos de nuestro servicio de video», señala un comunicado de Tik Tok.

Sin embargo, el servicio de mensajería de TikTok no se verá afectado por las restricciones, informaron.

