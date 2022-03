Día sin IVA: Ventas por $93 mil millones registró el comercio electrónico en la madrugada

–Según el primer avance del desarrollo del primer Día sin Iva de 2022, el comercio electrónico registró ventas por $93 mil millones en las primeras seis horas de este viernes.



Se han realizado 151 mil transacciones en línea, sin contratiempos, señaló en su cuenta en Twitter la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Ximena Lombana, citando un informe preliminar de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

«Ha habido ventas por 93 mil millones de pesos, lo que corresponde a 151.000 transacciones desde las 12 a.m. hasta este momento. Destaco un comportamiento ejemplar de los compradores y vendedores», precisó la ministra.

A través de esta jornada seguimos impulsando la Reactivación Económica Segura, precisó la funcionaria.

La DIAN, por su parte, reveló que había recibido información en tiempo real de facturación electrónica por $661.713 millones en ventas hacia las 8:00 de la mañana, de los cuales alrededor del 36% corresponde a productos exentos del IVA. Las ventas se dan principalmente en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico.

Desde diferentes ciudades del país como Santa Marta, Armenia, Barranquilla Bogotá, Medellín y Cali se reportaron filas de compradores en establecimientos comerciales que comenzaron a atender al público entre las 5 y 6 de la mañana y tendrán horarios extendidos hasta las 11 de la noche.

Las expectativas de ventas de los comerciantes son alrededor de $8 billones, y de $650.000 millones a través de las plataformas en línea, según voceros del comercio.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana señaló que “esperamos que esta primera jornada sea un éxito, al igual que el año pasado, no solo en ventas sino en el comportamiento ejemplar que vimos de los comerciantes y consumidores, como un elemento fundamental para la reactivación económica segura del país”.

La ministra Lombana recordó la importancia de mantener las medidas de bioseguridad, indicó que los medios de pago se mantienen como en las jornadas anteriores, permitiendo el uso de efectivo, tarjetas de crédito y pagos electrónico, y recordó que solo aplicará el beneficio cuando haya facturación electrónica.

Lisandro Junco, director de la Dian, explicó que “el sistema de facturación electrónica está preparado para este primer día sin IVA, es el vehículo idóneo que tiene el país y que nos permite generar la trazabilidad que requerimos, reportes en tiempo real que dejan importantes indicadores sobre la actividad económica en la jornada comercial de hoy”.

Por su parte, el presidente de Fenalco Jaime Alberto Cabal destacó los beneficios de los días sin IVA para consumidores, comercio y Gobierno e invitó a los colombianos a aprovechar la fecha para hacer compras de insumos agropecuarios, afectados por problemas de importación, y útiles escolares como cierre de la temporada fuerte de estos productos.

Para el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, los días sin IVA han jalonado de manera importante la economía del país, toda vez que el incremento en el consumo de los hogares fue clave para alcanzar el crecimiento de 10,6% registrado por el PIB en 2021.

Así mismo, sostuvo que esta estrategia no solamente es una herramienta fundamental para reactivar la economía y dinamizar múltiples sectores económicos, sino también para lograr mejores resultados en el recaudo.

Agregó que es “un claro ejemplo de que trabajando todos articuladamente se contribuye a la recuperación de la economía, con la generación de empleo y la protección a la micro, pequeña, mediana y gran empresa de los sectores de comercio, industria y servicios del país”.

A su vez, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama Rojas, manifestó que el Gobierno ha trabajado con los empresarios para favorecer los mecanismos de comercialización en línea, y pidió a los colombianos aprovechar el Día sin IVA para utilizar estos canales de la manera más segura posible.

«Esta jornada es muy valiosa para continuar dinamizando la economía de nuestro país. En ese sentido, en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trabajamos para acompañar las compras que se realizan de manera virtual. Es importante que los colombianos cuiden sus transacciones y no accedan a enlaces enviados a través de mensajes SMS/MMS no solicitados y que impliquen la descarga de contenidos en los dispositivos, no realizar compras en computadores de acceso público y evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas», puntualizó la funcionaria.

En el mismo sentido, la presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, María Fernanda Quiñones destacó el buen comportamiento del comercio electrónico “hasta el momento, la jornada ha transcurrido sin ningún contratiempo. El canal digital ha estado habilitado desde las 00:00 horas y esperamos mantener la expectativa de ventas en $650.000 millones al finalizar la jornada. Respecto al último Día sin IVA de 2021, se presenta un crecimiento del 44% en las primeras 6 horas de jornada”.

Por su parte, el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, recordó que en su labor de acompañamiento a la jornada las delegaturas de la entidad a su cargo han adelantado visitas a 50 establecimientos comerciales (30 de inspección y vigilancia y 20 administrativas) en Bogotá, Pereira y Armenia y han monitoreado 50 páginas web, al tiempo que orientaron a 54.000 ciudadanos en un trabajo previo.

También informó que la entidad puso en marcha una herramienta de inteligencia artificial denominada “Sabueso”, para monitorear posibles anomalías en los precios.