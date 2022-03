Guerra en Ucrania: Más de medio millar de civiles muertos y sigue en franco agravamiento la situación humanitaria: ONU

–Más de medio millar de civiles muertos deja ya la guerra en Ucrania, que sigue devastando al país, según la Organización de Naciones Unidas. Además, más de un millón de niños han tenido que huir del territorio ucraniano.



“La cantidad de niños que se está desplazando es asombrosa, indicio de lo desesperada que se ha vuelto la situación”, señaló Afshan Khan, directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central. “Los niños están dejando atrás todo lo que conocen en busca de seguridad. Es desgarrador”.

Tras el ataque a un hospital materno-infantil en Mariúpol, el Secretario General de la ONU ha solicitado el cese de esta «violencia sin sentido» en la que «los civiles están pagando el precio más alto de una guerra que nada tiene que ver con ellos».

Se estima que 80 mil mujeres den a luz en Ucrania en los próximos tres meses, de no ser que hayan huido. Muchas parirán sin acceso a servicios de maternidad y pediatría esenciales para ellas y sus bebés ya que las instalaciones sanitarias se vuelven inaccesibles o quedan demasiado dañadas.

ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, sitúa ya la cifra total de refugiados en 2,3 millones y en 1,9 millones la de desplazados internos.

UNICEF ha hecho llegar a Ucrania hasta el momento seis camiones con casi 70 toneladas de suministros, que incluyen equipos de protección personal y botiquines médicos, quirúrgicos y obstétricos. Todo el material será entregado a 22 hospitales en cinco áreas diferentes de Ucrania afectadas por la guerra, para ayudar a 20.000 niños y madres.

Al otro lado de la frontera, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia envió tres camiones desde Copenhague -que es el almacén de UNICEF en Europa y el mayor centro humanitario del mundo-. Esos camiones llevaban suministros esenciales, como kits de desarrollo de la primera infancia, y juegos recreativos y paquetes con artículos de higiene. Los suministros ya han llegado a Polonia.

Mientras, la Agencia de la ONU para los Refugiados nos dice que hasta el 9 de marzo había entregado 85 toneladas métricas de ayuda humanitaria a los centros de recepción y tránsito de Vinnytsia, en el centro de Ucrania, que acoge a las personas que han huido de las hostilidades más al este.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha manifestado su profunda preocupación por el impacto del conflicto en la capacidad de los ucranianos para poder alimentarse, especialmente las familias atrapadas en las zonas asediadas.

La agencia de la ONU tiene previsto asistir a un máximo de 3,1 millones de personas. Su prioridad es suministrar a las ciudades de Ucrania alimentos a granel, pan y raciones de comida.

Con los envíos de ayuda alimentaria que llegan cada día, el Programa se encuentra en una carrera contra el tiempo para almacenar alimentos en las zonas donde se espera que estallen los combates.

Un hombre fotografía un edificio de apartamentos que ha sido seriamente destruido por la escalada del conflicto en Kyiv, capital de Ucrania.UNICEF/Anton Skyba for The Globe and Mail

Su agencia hermana en Roma, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), advierte que las próximas semanas serán críticas, ya que los agricultores tendrán que preparar la tierra para la siembra de hortalizas a mediados de marzo.

Asimismo, esta Organización señaló que los agricultores deben comenzar a preparar la tierra para la siembra de trigo, cebada, maíz y girasoles. La FAO subrayó que hay que hacer todo lo posible para proteger las cosechas y el ganado, y creo que todos sabemos el papel fundamental que tiene el mercado ucraniano de cereales para el resto del mundo.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hasta ahora ha entregado 81 toneladas métricas de suministros sanitarios y está estableciendo una reserva para los centros de salud de toda Ucrania. La OMS también ha liberado 10,2 millones de dólares del Fondo de Contingencia y ha desplegado personal para atender a los refugiados.

Pese a toda esa ayuda prestada por la ONU en colaboración con las organizaciones que operan dentro y fuera de Ucrania, la situación humanitaria se sigue deteriorando a un “ritmo alarmante” dijo el portavoz de la ONU.

“Hasta ahora, junto con nuestros socios, hemos prestado algún tipo de ayuda humanitaria a más de 500.000 personas en Ucrania, incluyendo alimentos, refugios, mantas y suministros médicos para salvar vidas. Si se garantiza el acceso humanitario, estamos dispuestos a alcanzar cifras mucho más altas dado el alcance y la escala de las operaciones humanitarias que se están desplegando actualmente”, añadió Stephane Dujarric.

Hasta ahora, el llamamiento urgente para Ucrania 2022 ha recibido 109 millones de dólares, lo que representa un 9,6 del llamamiento que lanzó el Secretario General el 1 de marzo por valor de 1100 millones de dólares para un periodo de tres meses para la respuesta humanitaria dentro de Ucrania.

Más de medio millar de civiles muertos

Hasta la media noche del miércoles, la Oficina de Derechos Humanos ha verificado que 549 civiles han muerto y 957 han resultado heridos en toda Ucrania aunque la cifra real es mucho mayor, informó el portavoz de la ONU.

También explicó que la ONU no tienen ninguna información de que el hospital de Mariupol bombardeado fuera usado para otros propósitos, tal y como sostiene las autoridades rusas.

Preguntado por las alegaciones de Rusia de que en el hospital no había pacientes, sino “nacionalistas ucranianos”, el portavoz del Secretario General, dijo que a la ONU no le consta esa información.

“Hemos hablado con nuestros colegas de la Oficina de Derechos Humanos que están sobre el terreno. El equipo ha verificado y documentado lo que describen como un bombardeo indiscriminado contra un hospital que estaba atendiendo a mujeres y niños”, sostuvo Stephane Dujarric.

La ONU tampoco tiene información sobre el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania, algo que sería “una grave violación de la ley internacional”.

El portavoz confirmó, además, que Ucrania ha retirado a sus 308 cascos azules para que regresen al país. (Información directa de Naciones Unidas).