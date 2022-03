Los dos años de una crisis que “nos cambió la vida”: Minsalud sobre pandemia del Covid-19

–Luego de dos años del anuncio del primer caso de covid-19 en Colombia, el transcurso de la pandemia se ha dado a través de decisiones en salud pública que permitan la protección de la población y, también, la reactivación económica del país.



El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, en el seminario «Covid-19, Colombia dos años después», desarrollado en Universidad El Bosque, recordó los retos que ha representado, así como las formas de comunicar y «la certeza y seguridad de lo que pasaba con la enorme incertidumbre que tiene un evento de esta naturaleza».

Indicó que esta crisis «nos cambió la vida» y no se trata de un momento de «corte y volvamos al pasado, sino un antes y un después», y reiteró la importancia de la salud pública en los escenarios de país.

El ministro Ruiz Gómez recordó que las decisiones han sido tomadas enmarcadas en tres principios. La primacía del interés general siendo lo principal en la hoja de ruta; la equidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Plan Nacional de Vacunación se diseñó priorizando a los adultos mayores y al talento humano en salud, así como en el acceso a servicios de salud como camas UCI y distribución de ventiladores.

Reiteró que la salud pública y la economía han ido de la mano en las decisiones tomadas basados en los determinantes sociales. «Tomamos decisiones en el momento más crítico de la pandemia, en junio de 2021 emitiendo la Resolución 777 que proyectaba la apertura de la sociedad. Y esto tenía una razón que no solo era de salud, si no lo hacíamos, la economía no se habría abierto», dijo.

«Arrancamos con un sistema de salud con un problema gravísimo de falta de legitimidad. Durante años el sistema presentaba fallas y dificultades, pero también un marco de referencia y análisis sesgado», y detalló el acceso que tiene cada persona a los servicios de salud.

Además, indicó que desde la cartera de Salud se buscó recuperar la rectoría del sistema, «por eso decidimos que todo el marco de abordaje de la pandemia fuera ligado al sector salud y sus decisiones, y que fuéramos quiénes tuviéramos las reglas y las llaves», afirmó, agregando que desde Minsalud se generaron protocolos para la apertura económica, así como las resoluciones de emergencia sanitaria.

«Con este marco pudimos pagar muchas de las deudas atrasadas de los hospitales públicos y financiar proyectos. La salud está siendo reconocida como un factor importante y crítico para el desarrollo del país», aseguró.

En este sentido, se plantean retos a futuro con lo que será el postcovid, en aspectos de enfermedades crónicas y salud mental, por ejemplo.

«Tenemos un capital muy importante, un gran porcentaje de la credibilidad que hay en nuestra sociedad, Gobierno y Estado, hoy depende de ese respeto de los colombianos al manejo de la pandemia, la forma en que han respondido hospitales, clínicas y EPS. Tenemos que ser consecuentes con esa confianza, y hay una gran responsabilidad», finalizó el ministro.