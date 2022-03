Paris-Niza: Daniel Martínez se metió al podio tras espectacular carrera junto a Nairo Quinta

–Dos colombianos fueron grandes protagonistas este sábado en la 7a etapa de la Paris-Niza, corrida sobre 116 kilómetros, con dos premios de montaña al final: Daniel F. Martínez, quien cruzó segundo la meta después del líder Primoz Roglic y se subio al podio y Nairo Quintana, que ocupó el cuarto lugar en la jornada.





En la subida al Col de Turini se libró la batalla entre los aspirantes al título y los puestos en el podio. Durante buena parte de la etapa, las formaciones Ineos Grenadiers y Arkea-Samsic se encargaron de perseguir a la escapada. Dani Martínez y Nairo Quintana demostraron por qué estaban entre los candidatos al título.

? Un sprint entre favoris pour la victoire d’étape et le @MaillotJauneLCL ??@rogla s’impose !

? Revivez le dernier kilomètre.

? A sprint between GC contenders for the stage win and the yellow jersey ??@rogla takes it!

?Relive the last kilometre.#ParisNice pic.twitter.com/1ycBLVmAIu

