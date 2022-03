Regresamos poco a poco a la normalidad, pero el riesgo del Covid-19 no ha pasado: Minsalud

-El panorama en todo sentido es positivo, pero no podemos bajar la guardia

–«La baja evidente en el número de contagios y fallecidos nos muestra que el Plan Nacional de Vacunación ha sido exitoso», dijo, agregando que Colombia ha sido uno de los países de Latinoamérica que más rápidamente bajó en la afectación, «lo cual indica que la estrategia de espaciamiento de la segunda dosis nos ha permitido crear una mayor protección».



Señaló también la medida de eliminar el tapabocas en espacios abiertos en territorios con coberturas mayores al 70 % en esquemas completos, manifestando que «brinda optimismo y posibilidad de regresar poco a poco a la normalidad, sin que el riesgo haya pasado».

Reiteró que la variante deltacrón no existe, lo cual está respaldado por un estudio internacional y que, probablemente «los reportes que se dieron a nivel mundial se debieron a contaminación de la muestra», y aclaró que esto no quiere decir que no puedan surgir nuevas cepas.

«Todavía no hablamos de endemia. Depende del escenario internacional, de la aparición de nuevas variantes, cómo se mantiene y se estabiliza a nivel global. Por ahora cautela y analizar la situación con el Comité Asesor del Ministerio», aseveró.

Finalmente, exaltó la labor del departamento del Quindío en medidas de bioseguridad y en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.

Por su parte, Germán Escobar Morales, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios se refirió al positivo panorama que atraviesa el país en este momento de la pandemia.

«En esta última semana hemos visto una continuación en la disminución de los casos nuevos reportados, es satisfactorio ver como por primera vez en más diez semanas hemos disminuido los casos reportados por debajo de 1000 casos, en estos momentos estamos en promedio de poco más de 700 casos diarios, es de todas maneras una cifra que hay que considerar y no olvidar que tenemos este reporte en ese sentido», precisó.

Advirtió que la disminución de casos es progresiva y tiene una tendencia clara hacia la misma, pero todavía hay casos y es la diminución lenta.

Se refirió a la medida del retiro del tapabocas en ciudades con el 70% de esquemas completos en vacunación y en espacios abiertos: «hemos visto que pasado el tiempo ha habido un buen comportamiento de la población tomando la medida y no hemos visto un aumento de casos en los últimos días, lo cual muestra que era el momento para tomarla y que los ciudadanos han tenido un buen comportamiento en su retiro paulatino incluso en algunas ciudades grandes todavía vemos su uso en espacios abiertos».

Afirmó que en términos de fallecimientos también vemos una tendencia clara en su disminución, «aún así presentamos diariamente en promedio alrededor de 30 fallecimientos y cada fallecimiento cuenta por lo cual debemos mantener un panorama donde se cuente diariamente con los recursos hospitalarios para atender los casos graves, pero sin duda es una noticia satisfactoria para el país que venimos disminuyendo casos de fallecidos».

En términos de hospitalización y ocupación en los tres niveles de complejidad, dijo que la baja severidad de la variante omicron y las altas coberturas de vacunación han permitido ver una relativa estabilidad en los tres niveles de ocupación. «En este momento hemos visto una ocupación UCI por casos covid-19 que está alrededor del 10 y 9% lo cual es muy buena noticia para el país luego de haber estado en algún momento por encima del 30 y 40% en este último pico».

Y agregó: «Sin embargo, hay que guardar prudencia, nadie puede asegurar que no surja una variante de interés y/o preocupación, esperemos que no pero hay que mantener las capacidades hospitalarias en cierto nivel para poder afrontar cualquier situación que pueda presentarse».

En cuanto a la vacunación dijo que «seguimos avanzando y tenemos grandes ciudades con coberturas muy significativas, pero es importante disminuir las brechas entre primeras y segundas dosis. El país amanece hoy con el 66.7% de esquemas completos en general, queremos estar por encima del 70% y nos falta muy poco».

En instó a no bajar la guardia y buscar mecanismos para buscar a la gente y en algunos municipios deberemos hacer transición en estrategias extramural para llegar a todas las personas y cerrar esa brecha que es lo más importante entre el 81% de la población que ya tiene al menos una dosis y el 66.7% que está completando su esquema».

«No podemos olvidarnos de los refuerzos, al día de hoy hay mas de 9 millones de refuerzos aplicados, no obstante, todavía tenemos población de mas de 60 y 80 años a la que hay que llegar y este trabajo se debe hacer a través del aseguramiento», concluyó.