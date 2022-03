La Casa Blanca reafirma que no hay ni habrá tropas estadounidenses en Ucrania

-EE.UU. y China discutirán este lunes la situación de Ucrania

–La Casa Blanca reafirmó este domingo que las tropas estadounidenses no participan en operaciones militares en Ucrania y no serán enviadas a ese país.



«Los militares estadounidenses no participarán en operaciones en Ucrania. Ahora no están allí, pero defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN», dijo a la CNN el asesor presidencial estadounidense para la seguridad nacional, Jake Sullivan, comentando las informaciones sobre un ataque a una base militar de entrenamiento ucraniana cerca de Leópolis.

Washington y la OTAN han declarado repetidamente que no enviarían tropas a Ucrania y han descartado establecer una zona de exclusión aérea en el país.

De otro lado, la Casa Blanca informó que una delegación de EE.UU. se reunirá este lunes en Roma con representantes de China.

Según se detalla, la parte estadounidense será encabezada por el asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia estadounidense, Jake Sullivan, e incluirá a oficiales del Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado. Por su parte, la delegación china será liderada por el miembro del Politburó del Partido Comunista Chino y director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores, Yang Jiechi.

Durante las conversaciones, «las dos partes discutirán los esfuerzos en curso para manejar la competencia entre nuestros dos países y […] el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la seguridad regional y global», indica el comunicado. Precisa que la reunión es necesaria para «mantener abiertas las líneas de comunicación» entre Washington y Pekín.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha confirmado la futura reunión, e indica que su objetivo es el «intercambio de puntos de vista sobre temas regionales».

Además del encuentro con Yang, Sullivan se reunirá también con Luigi Mattiolo, asesor diplomático del primer ministro italiano, Mario Draghi. Ambos trabajarán en coordinar «una respuesta internacional fuerte y unida a la guerra elegida por el presidente [Vladímir] Putin», señala la Casa Blanca. (Información RT).