El golpe del régimen de Nicaragua a la oposición: Los siete aspirantes a la presidencia son condenados

–El veredicto de culpabilidad emitido por la justicia nicaragüense contra Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, puso fin a los juicios iniciados contra los siete opositores a los cuales Daniel Ortega ordenó poner tras las rejas previo a la elección de noviembre. Este hecho llevó a que prácticamente no tuviera rival en las urnas.



Sin mayores sorpresas, todos fueron declarados “culpables” en juicios “espurios”, de acuerdo a abogados nicaragüenses y buena parte de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos y Costa Rica, cuyos gobiernos han indicado que se ha cometido “una terrible injusticia”.

“Cristiana y Pedro Chamorro y sus colegas fueron condenados por cargos infundados, sufrieron una terrible injusticia en manos de Ortega-Murillo”, dijo el sábado el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental estadounidense, Brian Nichols, en su cuenta de Twitter.

Por otro lado el Canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, reiteró “su profunda preocupación” por el fallo de culpabilidad contra Cristiana Chamorro y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) acusados de lavado de dinero, bienes y activos.

Además indicó que esto “constituye un golpe adicional a la institucionalidad en Nicaragua. En un Estado de Derecho se debe garantizar la independencia judicial, la cual nunca puede estar comprometida”, dijo Solano.

El abogado Maynor Curtis, quien está a cargo de la defensa del exdiputado Pedro Joaquín, dijo al medio Confidencial que el juez Luden Martín Quiroz ignoró la mayoría de pruebas presentadas y en el caso de Cristiana Chamorro, la Fiscalía no pudo comprobar los cargos de supuesto lavado de dinero que le imputaron.

“(La Fiscalía) dijo que encontró indicios de actividades sospechosas, pero no una conclusión directa sobre que hubo lavado de dinero. El problema que tuvo es que no podía demostrar el origen sucio del dinero. Una de las defensas (de Cristiana Chamorro) le preguntó al perito si el dinero de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) era dinero sucio y él dijo no. Y eso representaba el 86% de las donaciones que recibía la Fundación, además de otras oenegés de Europa”, dijo Curtis a Confidencial.

Pero en general, todas los veredictos contra los candidatos presidenciales carecen de argumentos, indica el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenid), así como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Los condenados

El primer precandidato presidencial declarado culpable de los delitos imputados fue Miguel Mora el pasado 4 de febrero, a quien le dictaron la pena de 13 años de prisión por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.

Posteriormente el precandidato y líder campesino Medardo Mairena fue declarado culpable el 9 de febrero por el mismo delito que le imputaron a Mora. Luego le fue dictada la condena de 13 años de prisión.

En esa misma línea fueron declarados culpables el 23 de febrero en un solo juicio tres de los siete precandidatos presidenciales: Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, todos por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. A Cruz lo condenaron a 9 años; y a Juan Sebastián y Félix Maradiaga a 13 años.

Luego prosiguió el 25 de febrero el juicio contra Noel Vidaurre. Fue declarado culpable por los mismos cargos de los otros aspirantes a la presidencia.

Finalmente Cristiana Chamorro fue condenada este 11 de marzo. A diferencia del resto de los aspirantes presidenciales, a Chamorro la condenaron por los cargos de lavado de dinero bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. (Información Voz de América).