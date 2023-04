Ya se pueden redimir los bonos canjeables por alimentos del mes de abril

Foto: Alcaldía de Bogotá

A partir de este miércoles 12 y hasta el sábado 29 de abril de 2023, las personas con discapacidad y/o cuidadoras y cuidadores, pertenecientes al servicio de bonos canjeables por alimentos de la Subdirección para la Discapacidad de la Secretaría Distrital de Integración Social podrán realizar el proceso para recibir los bonos de este mes en las 20 localidades de la ciudad.

Para llevar a cabo el canje de bonos, que beneficiará a 12.900 personas con discapacidad, sus cuidadoras y cuidadores podrán dirigirse a los almacenes Colsubsidio en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, Usme, Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Barrios Unidos, Sumpaz, Usaquén y Engativá, y Cencosud (Jumbo y Metro) en las localidades de Ciudad Bolívar, La Candelaria, San Cristóbal, Tunjuelito, Fontibón, Los Mártires, Suba y Santa Fe.

Recuerde que las personas se podrán acercar al punto más cercano a su lugar de residencia, sin restricción de lunes a domingo desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. No olvide que no podrá realizar el canje del bono en un almacén diferente al asignado a tu localidad de residencia.

¿Cómo se puede canjear el bono canjeable por alimentos?

Las personas beneficiarias de los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social pueden acercarse a los supermercados que tienen asignado en su localidad de residencia (Colsubsidio o Jumbo-Metro) y, luego de conocer el convenio al cual pertenecen, con el número de la cédula, que ya aparece registrado, podrán acceder al canje de alimentos por el valor de $180.000 cada bono.

¿A quiénes van dirigidos los bonos canjeables?

Los bonos canjeables por alimentos van dirigidos a personas con discapacidad hasta los 59 años y 11 meses de edad, que se encuentren en condición de vulnerabilidad y residan en Bogotá.

Los requisitos para ingresar al servicio son:

Contar con medios para preparar y consumir alimentos. (Tener un lugar o espacio definido como cocina en donde puedan transformar los alimentos).

Cumplimiento a lo de lo establecido en el documento oficializado: “Acta de compromiso de los participantes con la SDIS” vigente, firmado al inicio del proceso de atención en la modalidad.

Persona con discapacidad sin generación de ingresos por concepto de pensión igual o superior a un SMLV.

Persona con discapacidad sin generación de ingresos por vinculación laboral formal (superior a tres meses) con un ingreso igual o superior a un SMLV.

¿Qué trámite deben hacer los interesados y cómo pueden canjear los bonos?

Los interesados deben acercarse a la Subdirección Local de Integración Social más cercana a su lugar de residencia, e iniciar el trámite de solicitud de este servicio, se debe agotar el procedimiento de focalización, para lo cual se deben aportar los siguientes documentos:

Copia del documento de identificación de la persona con discapacidad y de las personas que componen su núcleo familiar.

Copia de un recibo de un servicio público, de agua o de luz, del inmueble en donde resida actualmente.

Copias del Certificado de Discapacidad no mayor a un año de su fecha de expedición.

Copia de consulta de SISBEN.

Se verifican los criterios de identificación

Es importante resaltar, que el ingreso a los servicios sociales prestados por la entidad se realizará una vez la entidad verifique el cumplimiento de los criterios de identificación, y se cuente con la disponibilidad de cupos, siguiendo rigurosamente el orden de las listas de inscritos, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad y el acceso a los servicios por parte de quienes han agotado todo el procedimiento.