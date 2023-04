James Rodríguez sale del Olympiacos de Grecia

–Sorpresivamente, el astro de la Selección Colombia de Fútbol James Rodriguez, salió este jueves del Olympiacos de Grecia, según lo confirmaron el jugador y los directivos del club.



«PAE OLYMPIAKOS y James Rodríguez han decidido poner fin a su relación», indicó el club en su cuenta en Twitter.

«Jámez siempre será parte de nuestro club y miembro de la familia rojiblanca. Le agradecemos su oferta y le deseamos mucho éxito en el futuro», complementó.

El colombiano en la misma red se despidió del Olympiacos, al cual se había incorporado el pasado 15 de septiembre de 2022.

«Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos. aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré un miembro y bienvenido en la familia del gran puerto Pireo. Le deseo lo mejor al Olympiacos y mucho éxito en el futuro», trino el jugador.

I would like to thank everyone for all the time that we have spent together. although we are going our separate ways, I feel that I will always be a member and welcomed in the family of the great port Piraeus. I wish all the best to Olympiacos and every success in the future. pic.twitter.com/BTddkWubiQ

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) April 13, 2023