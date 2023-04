Agencia Espacial Europea lanzó con éxito la misión Juice para explorar lunas océanicas de Júpiter (Videos)

–El Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) de la Agencia Espacial Europea, ESA, despegó en un cohete Ariane 5 desde el puerto espacial europeo en la Guayana Francesa a las 14:14 CEST de este viernes 14 de abril.



El exitoso lanzamiento marca el comienzo de un ambicioso viaje para descubrir los secretos de los mundos oceánicos que rodean al planeta gigante Júpiter.

Tras el lanzamiento y la separación del cohete, el Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) de la ESA en Darmstadt, Alemania, confirmó la adquisición de la señal a través de la estación terrestre New Norcia en Australia a las 15:04 CEST. Los vastos paneles solares de 27 m de largo de la nave espacial se desplegaron en sus distintivas formas cruzadas a las 15:33 CEST, asegurando que Juice pueda viajar al Sistema Solar exterior. La finalización de esta operación crítica marcó el lanzamiento como un éxito.

“La ESA, con sus socios internacionales, está en camino a Júpiter”, dijo el Director General de la ESA, Josef Aschbacher. “El espectacular lanzamiento de Juice lleva consigo la visión y la ambición de quienes concibieron la misión hace décadas, la habilidad y la pasión de todos los que construyeron esta increíble máquina, el impulso de nuestro equipo de operaciones de vuelo y la curiosidad de la comunidad científica mundial. Juntos, seguiremos ampliando los límites de la ciencia y la exploración para responder a las preguntas más importantes de la humanidad”.

“Es gracias al liderazgo de la ESA y al esfuerzo y compromiso de cientos de industrias e instituciones científicas europeas que la misión de Juice se ha convertido en una realidad”, expresó Giuseppe Sarri, Gerente de Proyectos de Juice de la ESA. “Junto con nuestros socios, la NASA, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y la Agencia Espacial de Israel, que también han contribuido con hardware o instrumentación científica, hemos alcanzado este hito de lanzamiento tan esperado”.

De Galileo a Juice

Júpiter, brillando intensamente en el cielo nocturno , ha despertado fascinación desde que nuestros antiguos ancestros miraron hacia arriba por primera vez.

El astrónomo Galileo Galilei enfocó a Júpiter en 1610, observó el planeta a través de un telescopio por primera vez y descubrió sus lunas en órbita. Sus observaciones anularon la idea de larga data de que todo en los cielos giraba alrededor de la Tierra. Siglos más tarde, Juice, que lleva una placa conmemorativa en honor a los descubrimientos de Galileo , verá a Júpiter y sus lunas de una forma que Galileo ni siquiera podría haber soñado.

Gracias al legado de las misiones anteriores de Júpiter, sabemos que tres de las lunas más grandes del planeta, Europa, Ganímedes y Calisto, contienen cantidades de agua enterrada bajo su superficie en volúmenes mucho mayores que en los océanos de la Tierra.

Estas lunas del tamaño de un planeta nos ofrecen tentadores indicios de que las condiciones para la vida podrían existir en otro lugar que no sea este ‘punto azul pálido’, y Juice está equipado para acercarnos un paso más a la respuesta a esta seductora pregunta.

“Hace más de 400 años, Galileo descubrió lunas que orbitaban alrededor de Júpiter, una noticia que conmocionó al mundo del renacimiento y revolucionó la comprensión de la humanidad sobre nuestro lugar en el Universo”, señaló Carole Mundell, Directora de Ciencias de la ESA.

“Hoy, hemos enviado un conjunto de instrumentos científicos innovadores en un viaje a esas lunas que nos brindarán una vista de primer plano exquisita que habría sido inimaginable para las generaciones anteriores. Juice lleva los sueños de cualquiera que alguna vez haya contemplado a Júpiter brillando intensamente en el cielo nocturno y se haya preguntado acerca de nuestros orígenes», subrayó.

Agregó que “el tesoro de datos que proporcionará ESA Juice permitirá a la comunidad científica de todo el mundo profundizar y descubrir los misterios del sistema joviano, explorar la naturaleza y la habitabilidad de los océanos en otros mundos y responder preguntas que aún no han sido formuladas por futuras generaciones de científicos».

Viaje a Júpiter

Juice es la última misión de ciencia espacial de la ESA que se lanza en un Ariane 5, en un largo legado que se remonta a 1999 con el lanzamiento de XMM-Newton, que todavía está en funcionamiento hoy en día, y más recientemente, la NASA/ESA/CSA James Webb Telescopio espacial en 2021.

“Qué magnífica demostración de la capacidad de Europa para soñar en grande y ofrecer resultados a la altura”, advirtió Daniel Neuenschwander, Director de Transporte Espacial de la ESA. “Todos podemos estar orgullosos de Ariane 5 por hacer posible misiones como Juice y establecer un estándar tan alto para nuestra nueva generación de sistemas de lanzamiento”.

