Arrestaron en EE.UU al sospechoso de filtrar los documentos secretos del Pentágono

–El sospechoso detrás de la filtración de documentos clasificados del Pentágono y de varias agencias de inteligencia que trascendió la semana pasada fue identificado como Jack Teixeira, informan fuentes gubernamentales citadas por medios estadounidenses.



Se trata de un joven de 21 años miembro de la 102.ª Ala de Inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts.

El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, confirmó la detención de Teixeira y comunicó que el sospechoso comparecerá el día viernes ante la justicia en un tribunal federal de Boston y será acusado de compartir ilegalmente «información clasificada de defensa».



The New York Times, que fue el primer medio que reveló su nombre, analizó informes de investigadores informáticos que rastrean la filtración a un grupo denominado Thug Shakers Central en la plataforma digital Discord.

The Washington Post ya informó anteriormente de la persona que inicialmente compartió los documentos, que los miembros del chat llamaron O.G. y que trabajó en una base militar.

Otros miembros del grupo dijeron a ese medio que no hubo intención de revelar los documentos fuera de su comunidad, que incluye a cerca de dos docenas de usuarios jóvenes y adolescentes entusiastas de las armas, de los videojuegos y de los memes racistas en la Red.

The New York Times reporta que un grupo de agentes del FBI ha llegado a la casa del joven que moderó el grupo digital sospechoso de la filtración de los datos secretos. Se observó un vehículo blindado y una docena de uniformados con armas cerca de la propiedad.

Dos fuentes gubernamentales confirmaron al medio que los investigadores quieren hablar con Teixeira sobre la filtración en busca de información relevante para la investigación.

Una fuente del Gobierno estadounidense familiarizada con el caso informó que Teixeira había estado bajo vigilancia durante al menos un par de días antes de ser detenido.

Se esperaba que esta jornada el joven fuera a trabajar, donde el FBI tenía la intención de ponerlo bajo custodia en circunstancias más controladas, precisó. Cuando el sospechoso no salió de la casa a la hora prevista, los agentes, que ya estaban apostados frente al domicilio de su madre, siguieron esperando su aparición. La detención se aceleró cuando los reporteros de The New York Times llamaron a la puerta de la vivienda y hablaron con las personas que se encontraban dentro, contó el informante.

El servicio de inteligencia también declaró que sigue buscando pruebas en la vivienda del sospechoso en Dighton (Massachusetts), donde fue detenido. Se trata de ordenadores, discos duros, memorias USB, cámaras y teléfonos, cualquier otro dispositivo que podría haberse utilizado para capturar y distribuir documentos clasificados, dijo el analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN, John Miller.

«Desde finales de la semana pasada, el FBI ha seguido de manera energética las pistas de la investigación, y la detención de hoy es un ejemplo de nuestro compromiso permanente de identificar, perseguir y hacer rendir cuentas a quienes traicionan la confianza de nuestro país y ponen en peligro nuestra seguridad nacional», dice un comunicado de la institución.

Desde el Pentágono calificaron la filtración de documentos clasificados como un «acto criminal deliberado» y aseguraron que se están tomando medidas para proteger ese tipo de información.

«Esto incluye el examen y la actualización de las listas de distribución, la evaluación de cómo y dónde se comparten los productos de inteligencia y una variedad de otras medidas», detalló el portavoz de la institución, Patrick Ryder.

Los materiales, presuntamente elaborados en febrero y marzo por el Pentágono y las agencias especiales de EE.UU., se focalizan en cuestiones como las pérdidas aproximadas de Ucrania y Rusia desde el estallido del conflicto, las armas y los equipos que Kiev necesitaría en el futuro, el calendario de entregas por parte de Washington y la OTAN, el número de efectivos y material bélico en diferentes frentes, las capacidades de la defensa antiaérea ucraniana, así como el desarrollo del conflicto en general.

Entre otros temas a los que se refieren los documentos, está el espionaje de Washington a Corea del Sur e Israel, los medios para que las autoridades israelíes opten por enviar ayuda militar a Kiev y los posibles escenarios de la conducta política de China.

El Departamento de Defensa de EE.UU. advirtió el lunes que los documentos filtrados «representan un riesgo muy serio para la seguridad nacional».

De acuerdo con Politico, funcionarios estadounidenses de alto rango están tomando medidas para apaciguar la situación entre los aliados, que se encuentran «frustrados y confundidos», desde Europa hasta Medio Oriente y Kiev tras la filtración de información altamente clasificada. (Información RT).