Maduro responde a EE.UU: «Venezuela no acepta amenazas de nadie.Lárgate bien al carajo»

–El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió al Gobierno de EE.UU. luego que un vocero del Departamento de Estado norteamericano dijera en una entrevista que Washington revisaría y ajustaría el régimen de sanciones si Caracas no negociaba con la oposición radical.



«Ayer (miércoles), un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela, salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido, corrupto y vende patria de la plataforma unitaria, ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país. Yo le digo al vocero gringo: ‘¡Lárgate bien al carajo, porque Venezuela se respeta!’. No aceptamos amenazas del Gobierno de EE.UU.», expresó Maduro.

Las amenazas a las que se refirió Maduro fueron emitidas por un portavoz de EE.UU. que fue consultado por Europa Press, sobre el posible arresto del exdiputado Juan Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó «presidente interino» de Venezuela e intentó crear un Gobierno paralelo, que le sirvió incluso para promover el bloqueo contra el país suramericano y retener bienes y fondos del Estado venezolano en el exterior.

«Que nadie se venga a meter en Venezuela, los problemas de los venezolanos los resolvemos aquí, nosotros (…) aquí estamos de pie con esfuerzo propio y seguiremos avanzando con esfuerzo propio; Venezuela no acepta amenazas de nadie», agregó Maduro durante un acto masivo en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas.

Maduro resaltó que el pueblo venezolano a lo largo de su historia «ha dado bastantes demostraciones de valentía, de patriotismo, de antiimperialismo, de dignidad, de amor por la patria grande y no hay vocero imperialista, no ha nacido el vocero imperialista que intimide a los venezolanos y venezolanas en la lucha por nuestra tierra, por nuestro futuro y la patria grande en que creemos y que estamos construyendo».

«Somos los hijos de Bolívar, de Sucre (…) somos la patria de los libertadores y libertadoras de América, así que, imperialismo, trágate tus palabras, cómete tus palabras que Venezuela seguirá su rumbo en el siglo XXI, sin chantajes y sin amenazas, con esfuerzo propio, construyendo nuestra prosperidad, nuestra grandeza, nuestra felicidad, nuestra democracia», agregó el mandatario venezolano.

El Gobierno de Venezuela decidió suspender las negociaciones con la facción radical de la oposición porque la llamada plataforma unitaria no ha cumplido con los compromisos que adquirieron en noviembre de 2022, cuando firmaron un acuerdo parcial en México, que los obligaba a entregar más de 3.200 millones de dólares pertenecientes a Estado venezolano y que están retenidos por EE.UU. a partir de las sanciones.

Por este motivo Caracas advirtió que hasta que esos fondos, que iban a ser invertidos en programas sociales y planes para mejoras en servicios fundamentales, no fueran liberados y que EE.UU. eliminara todas las sanciones a Venezuela, ningún vocero gubernamental iba a conversar con el extremismo opositor.

«Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama», expresó el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, en marzo pasado. (Información RT).