Alcaldesa Claudia López invita a los jovenes a acudir a la Feria de Empleo

–Este lunes, entre las 8 de la mañana a 2 de la tarde se cumple en el Planetario de Bogotá la Feria de Empleo para Jóvenes y la alcaldesa hizo una invitación a aprovechar esta oportunidad.

Empezamos la semana con nuestra #FeriaDeEmpleoParaJóvenes de 18 a 28 años, oportunidades laborales con +1mil vacantes en atención al cliente, asesorías comerciales, técnicos, etc, y la firma del Acuerdo Distrital por el 1er Empleo. Los esperamos en el Planetario de 8 am a 2 pm! pic.twitter.com/OHi9p2QpN5 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 17, 2023

Jóvenes entre 18 y 28 años, recuerden que mañana tendremos nuestra #FeriaDeEmpleoParaJóvenes en el Planetario Distrital de 8am a 2pm con 1000 vacantes que ofrecen más de 28 empresas. Deben tener disponibilidad de tiempo y llevar :

•Cédula o contraseña

•Copias de la hoja de vida pic.twitter.com/ksH1pwocJ6 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 16, 2023

Esta feria, que estará dirigida por la Agencia Distrital de Empleo, busca ofrecer más de 1.000 puestos de trabajo únicamente para los y las jóvenes de la ciudad que se encuentren en búsqueda de oportunidades laborales. El objetivo es que puedan acceder a un trabajo formal y digno en la capital.

La particularidad de este espacio es la firma del Acuerdo Distrital por el Primer Empleo que promoverá y fortalecerá el acceso al primer empleo por parte de los jóvenes y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad de la ciudad. En su articulado se incluyen medidas de impacto como:

En el espacio estarán presentes 30 empresas aliadas como Conconcreto, Casa Limpia, Frisby, Wom, Teleperformance, Masivo Capital, Securitas, entre otras, con vacantes laborales en:

-Operarios/as de aseo.

-Domiciliarios /as.

-Asesores /as comerciales.

-Auxiliares de bodega.

-Personal de atención al cliente bilingüe.

-Asesores /as comerciales con moto.

-Asesores /as comerciales call center.

-Técnicos /as en mecánica.

¿Cuáles son los requisitos para que los y las jóvenes puedan asistir a esta Feria de Empleo?

Para asistir a la Feria de Empleo para jóvenes, las personas interesadas deben:

-Llevar su cédula y/o contraseña vigente.

-Contar con disponibilidad de tiempo para hacer la ruta de empleabilidad.

-Tener una o varias hojas de vida para postularse a las ofertas.

“Seguimos generando oportunidades de empleo formal, digno y decente para los jóvenes de Bogotá, que son una de las poblaciones con mayores barreras de acceso a un empleo. Por eso, junto con nuestras empresas aliadas ofrecemos más de 1.000 puestos de trabajo de todo tipo, para personas con o sin experiencia. Esta Feria de Empleo para Jóvenes será una de las tantas estrategias que llevaremos a cabo en este 2023 para que más familias puedan tener estabilidad y mejorar sus ingresos”, afirmó Bernardo Brigard Posse, Subdirector de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Por otro lado, la Agencia Distrital de Empleo, estará presente mediante la Ruta de Empleabilidad que tiene como fin orientar a los jóvenes para que, no solo mejoren su perfil laboral, sino también puedan acceder a más y mejores ofertas laborales.

Toda la información estará disponible en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico: Twitter: @DesarrolloBta, Facebook: @DesEconomicoBog, Instagram: @deseconomicobog y TikTok: @desarrollobogota. Y en www.bogotatrabaja.gov.co