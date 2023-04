Disturbios en el Atanasio Girardot dejaron 89 lesionados, 36 de ellos de la Fuerza Pública y 4 vándalos capturados

–El partido correspondiente a la jornada 14 entre el Club Atlético Nacional y el América de Cali, debió suspenderse este domingo, como consecuencia de las acciones violentas protagonizadas por los hinchas del conjunto local en el Atanasio Girardot en protesta porque la directiva del equipo rompió relaciones con la barra y le quitó “beneficios económicos”, entre ellos las entradas gratuitas que le representan alrededor de 20 millones de pesos.



Estaba por iniciarse el encuentro cuando estallaron los desmanes promovidos por integrantes de la llamada barra de «los del sur», en la tribuna sur del estadio, hecho que provocó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que utilizó gases lacrimógenos para tratar de controlar a los vándalosq que atacaron a los integrantes de la fuerza pública.

Tras estos violentos desórdenes, se ordenó la suspensión del partido y la evacuación del estadio.

Los disturbios, sin embargo, continuaron en la parte exterior del Estadio y el Metro debió suspender operaciones.

Según el balance entregado por las autoridades locales, además de los graves destrozos en el mobiliario del escenario deportivo, 89 personas resultaron lesionadas, de ellas 36 de la fuerza pública. Al final, 4 sujetos, al parecer cabecillas de la barra, fueron capturados y judicializados.

Los promotores de los violentos desordenes, en su mayoría, tenían el rostro tapado, y atacaron a la fuerza pública con las vallas que separan la cancha de la zona de las gradería, además con palos y otros objetos contundentes.

Para esta mañana de lunes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció un consejo de gobierno en el cual se adoptarán medidas frente a lo ocurrido en el Estadio e hizo una perentoria notificación:

No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando…

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023