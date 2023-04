Petro invita al Americas Society/Council of the Americas a trabajar en equipo en la construcción de las economías descarbonizadas

Este lunes, al intervenir en un encuentro en el Americas Society/Council of the Americas, el Presidente Gustavo Petro propuso a directivos de este centro del pensamiento a trabajar en equipo en la construcción de economías descarbonizadas, con el fin de aprovechar el potencial de América Latina en materia de energías limpias.

“Qué queremos y en dónde ustedes nos pueden ayudar mucho: El contexto en el que nos debemos mover tiene que ver, lo he repetido una y otra vez, con la construcción de economías descarbonizadas”, afirmó el Jefe de Estado, quien agregó que parte de la agenda de su Gobierno está enfocada en la crisis climática.

En ese contexto, el Mandatario indicó: “América Latina tiene hasta el día de hoy, dadas las tecnologías, el mayor potencial de generación de energías limpias del mundo. Los soles, los vientos y las posibilidades de usar el agua como fuente nos permiten un potencial muy grande de generación de energía eléctrica limpia”.

En el caso particular de Colombia explicó que el país usa 17 gigas al año de energía eléctrica y el potencial de energías limpias es de 65 gigas, lo que significa que “solo con energías limpias Colombia puede sustentar toda su demanda de energía y tendría una capacidad de exportación muy superior al de su consumo”, según estudios.

Agregó que si este potencial de Colombia se suma al de otras naciones de la región se abre una gran puerta para la economía de Estados Unidos.

“Ese potencial podría generar, incluso, una solución para la necesidad que esta economía —la de Estados Unidos— tiene en materia de energías limpias”, aseveró el Presidente Petro, quien también propuso la construcción de un tratado en ese sentido.

En este encuentro del Jefe de Estado con el Americas Society/Council of the Americas estuvo presente la Presidenta del organismo del pensamiento, Susan Segal, quien hace parte de la junta directiva de la Fundación Tinker, Scotiabank, Mercado Libre, Vista Oil & Gas y el Comité de Bretton Woods. Además, es miembro del Council on Foreign Relations y ha trabajado con mercados emergentes por 30 años.

Vale señalar que el Council of the Americas es una organización de negocios internacionales con interés en el desarrollo económico y social, la apertura de mercados, el Estado de derecho y la democracia en el hemisferio occidental.