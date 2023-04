2.460 jóvenes ya fueron formalizados por el programa Parceros por Bogotá

Foto: Secretaría de Integración Social.

La Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la Subdirección para la Juventud, realizó 27 jornadas de formalización del 12 al 15 de abril en 13 localidades de la ciudad con las y los jóvenes priorizados, para aplicar el instrumento psicosocial, entrega de documentación y firma del acuerdo de compromiso con Parceros por Bogotá.

La meta es que 3.000 jóvenes realicen su ingreso en el mes de mayo. A la fecha van 2.100 formalizados y 400 más serán citados esta semana para completar el cupo de esta primera cohorte 2023.

Las y los jóvenes que ingresarán al programa son de las localidades de Bosa, Kennedy, Usaquén, San Cristóbal, Usme, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Tunjuelito, Engativá, Los Mártires y Fontibón. Esto, gracias al convenio con 13 Fondos de Desarrollo Local que realizarán una inversión total de $ 31.047.910.000.

“Las jornadas de formalización que se realizaron han sido todo un éxito, las y los jóvenes han llegado con muchas expectativas, sueños y propósitos que desean alcanzar a través del programa Parceros por Bogotá y esto es precisamente nuestro objetivo como administración Distrital, brindar una Ruta Integral de Oportunidades en educación, empleabilidad, emprendimiento y aprovechamiento del tiempo libre, que les permita fortalecer su proyecto de vida”, aseguró Oscar Oviedo, subdirector para la Juventud de Integración Social.

Es importante mencionar que para completar la primera cohorte de 3.000 jóvenes se realizarán los días martes, miércoles, jueves y viernes de esta semana en las localidades de Puente Aranda, Los Mártires, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar, Engativá y Tunjuelito. Se espera que los 540 jóvenes que hacen falta para completar el cupo de 3.000 asistan con su documentación completa: fotocopia de su documento de identidad, certificado de residencia y certificado de su cuenta en Nequi, Daviplata, Bancolombia a la mano, Powwi, ¡Dale! y Movii para realizar su vinculación oficial al programa.

“Me preinscribí 6 veces al programa Parceros Por Bogotá, llevaba año y medio asistiendo a la Casa de Juventud de Suba para preguntar por mi proceso, enviaba correos electrónicos o llamaba, pero no salía en el listado de seleccionados. Estoy muy feliz porque el 27 de enero me preinscribí de nuevo y me llamaron a decirme que fuí escogido, ya realicé mi formalización y entregué mi documentación”, afirmó Daniel Ortega, joven beneficiario de la localidad de Suba.

Las y los jóvenes que obtengan un concepto favorable con Parceros por Bogotá realizarán su ingreso al programa en mayo con el inicio al curso de Agente Comunitario en Prevención que dura 2 meses y luego estarán 4 meses más participando activamente en programas de “Juntos cuidamos Bogotá”, “Escuadrones de Limpieza”, “Promotores del Cuidado”, “Zonas Seguras” y “Bogotá cuidadora”.

Una vez den inicio al programa, recibirán mes a mes durante seis (6) meses una transferencia monetaria de $500.000 pesos, con el cumplimiento de las actividades condicionadas por Parceros por Bogotá.

Daniel Ortega, envía un mensaje a las y los jóvenes que no han sido contactados: “No se desanimen si aún no han quedado seleccionados, son bastantes jóvenes que se preinscriben, son cerca de 35.000 si no estoy mal que están en la lista, a ellos les revisan ciertos criterios, según condiciones de cada joven y los priorizan. Esta es una oportunidad que ya se me dio, estoy agradecido”.

Finalmente, para las y los jóvenes que no se han preinscrito al programa Parceros por Bogotá, aún lo pueden hacer ingresando a https://www.distritojoven.gov.co/ y diligenciando el formulario del programa o acercándose a una de las Casas de Juventud.