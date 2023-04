Dos aviones chocan en una pista en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México

–El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó este lunes en su cuenta de Twitter que dos aeronaves chocaron mientras circulaban en una de las calles de rodaje de sus instalaciones.



Asimismo, detalló que ambos aeroplanos se impactaron entre la punta de un ala y el estabilizador horizontal, sin que los pasajeros que iban a bordo resultaran dañados. «Las autoridades correspondientes iniciaron una investigación para determinar las causas», precisó el aeropuerto.

El portal América Vuela explicó en su cuenta de Twitter que los aviones involucrados en el accidente fueron identificados como un Boeing 737 de Aeroméxico y un Boeing 757 de la aerolínea estadounidense Delta.

Por su parte, Aeroméxico confirmó en un comunicado citado por medios locales que, como parte de los protocolos de seguridad, se cambió de avión para que los pasajeros continuaran con su viaje con destino a Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua.

Por otro lado, Delta confirmó que una de sus aeronaves, que cubría la ruta entre Ciudad de México y Nueva York, estuvo implicada en el accidente mientras se alistaba para despegar. No proporcionó más detalles.

Well, my plane just hit another plane on the way to the runway and we won’t be taking off. Come on, @Aeromexico!! How do you not have something in place to keep something like this from happening? Photo from another passenger’s phone across the aisle. pic.twitter.com/5VHHaAjWJr

— Gigi Scoles (@GigiScoles) April 17, 2023