Extraña espiral brillante aparece en el cielo nocturno de Alaska; ¿Qué causó el fenómeno? (VIDEO, FOTOS)

–Habitantes de la región interior del estado de Alaska, EE.UU, se vieron sorprendidos por una extraña espiral brillante, de forma similar a una galaxia, que apareció en el cielo nocturno, informó la agencia AP.



De acuerdo con los testigos, la espiral azul celeste apareció repentinamente entre las auroras boreales que iluminaban el cielo nocturno de la región de Fairbanks. El inusual fenómeno fue observable durante varios minutos antes de desaparecer.



El origen del extraño avistamiento, que se produjo el sábado pasado, pero que solo trascendió este martes, dio pie a diversas teorías en la Red.



Algunos internautas especularon que se trataba de un portal interdimensional o de la estela dejada por un ovni; incluso hubo quien sugirió que la espiral fue dejada por un viajero del tiempo.

Sin embargo, de acuerdo al astrofísico Don Hampton, el fenómeno fue causado por el exceso de combustible liberado por un cohete de SpaceX que había despegado de California horas antes.

A strange, “rippling/watery movements” SPIRAL seen above interior Alaska last night…(images are not mine)#Auroraborealis @SpaceX @elonmusk #Alaska pic.twitter.com/JHgPfgQSdx

— Vanessa (@skywatchv) April 16, 2023