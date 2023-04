Partido Conservador y de la U no aprobarán la Reforma a la Salud

A través de un comunicado conjunto los partidos Conservador y el de la U anunciaron que no aprobarán a la reforma a la salud del Gobierno Petro, al advertir que el Ministerio de Salud no incluyó la totalidad de sus propuestas. “Las bancadas del partido Conservador y la U hemos decidido que tenemos que hacer una reforma, el país necesita una reforma a la salud, pero una reforma a la salud que salve vidas, que priorice al paciente, que priorice a las personas y que por su puesto le dé oportunidad y calidad de servicio a todos los colombianos”, señaló la Dilian Francisca Toro, directora del partido de la U. Por su parte, el Director del conservatismo, Efraín Cepeda, señaló que “por lo tanto, reafirmamos nuestra posición de no apoyar el texto de la reforma como lo ha presentado el Gobierno, ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentadas por nuestras bancadas”. La directora de la U, insistió en que deberán incluirse todas sus 133 propuestas para apoyar el proyecto: “Nosotros no vamos a aprobar la reforma, ni la ponencia que existe, hasta que hayan incluido totalmente las proposiciones que presentamos la semana pasada”. Cepeda señaló que los congresistas de ambos partidos “se abstendrían de votar la ponencia como esta hasta tanto no se acojan las líneas que tenemos conjuntas el partido de la U y el partido Conservador”.