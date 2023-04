Polémica campaña de la alcaldía de Medellín dirigida a los adolescente: «Buen polvo»

–La alcaldía de Medellín lanzó una campaña dirigida a los menores de edad dizque para mitigar los riesgos en citas o encuentros sexuales. Se llama «El buen polvo», que ha causado una gran polémica y ha sido cuestionada incluso por los mismos jóvenes de la capital antioqueña.



La estrategia publicitaria es promovida por la Secretario de la Juventud de la Alcaldía de Medellín, cuyo titular, Santiago Bedoya, la justifica con los siguientes argumentos:

? El placer no puede seguir costándonos la vida. Un #BuenPolvo es donde el autocuidado está primero. Una invitación a que vivas plenamente tu sexualidad y seas consciente de los riesgos que tienen los encuentros casuales y/o por aplicaciones. https://t.co/anm6mBdh2q pic.twitter.com/C0iwLDlTeJ — Santiago Bedoya (@Santiago_Bdy) April 17, 2023

Por supuesto, las reacciones frente a la extraña campaña, en contra y en favor, han sacudido las redes sociales, comenzando por la ilustración que sustenta el slogan.

Aquí algunas:

@ra_bellos

campaña más rara, confusa, por no decir desafortunada.

@villarragagui

@QuinteroCalle

usted es un degenerado

@Snavarro21

Ni Goebbels se atrevió a tanto

@alex_sanchez991

Que campaña tan horrible. Que tipo profesionales hay detrás de eso, me pregunto yo.

–

@UnKoala28

No faltan el o la señor@ escandalizado por una campaña de publicidad que realmente está dando un mensaje que puede salvar una vida.

@Margarao

Secretaría…..

Seriamente pues

Se supone que el público joven de Medellín, comienza a los 14 años… ¿Consideran que esto es para ellos? ¿Esa es la Medellín que quieren? Sexo a todo precio? ETS’s? Masturbación? Pornografía? Webcams? Más? Respeten por favor! Hay mucho + x hacer

@agudelo_m

¿Qué? El problema no son las prácticas sexuales, es revictimizante pensar que la responsabilidad es SOLO de la posible víctima, por «No tener cuidado», podría ayudar generar protocolos y filtros dentro de las mismas apps de citas, junto con el apoyo de la institucionalidad.

@Reetrino

Están enfermos

@MathColAvan

En serio le están mandando este mensaje a los menores de edad?.

@PauloFillion

Que tristeza la indecencia a la que se ha llegado, y gastando los dineros públicos de miles de personas que no están de acuerdo con este tipo de degradación que en lugar de buscar el orden solo promueve la irresponsabilidad moral.

@PremiosTeteCre

Jajajajajaa jajajajajajaja jajajajajajajaja ajajajajajajj jajajajajajajaajja todo lo de ustedes es una payasa jajajaajja

Telentoquia adelantó una encuesta sobre la campaña. Estos son los resultados: