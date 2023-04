Ciclo especial de horror en la Cinemateca

‘Todos los colores de la oscuridad – Muestra de Cine de Horror Nacional e Internacional, una Curaduría por Alejandra Rocas y Arrebato,propone una exploración visual desde el interior, un estudio hacia conceptos de estética del horror, monstruosidad, desidentidad y la propia fascinación de aquello que transita por lo desconocido.

Este proyecto ganó la Beca de Curaduría Audiovisual para la Cinemateca de Bogotá del Portafolio Distrital de Estímulos 2022. La curaduría fue organizada por Arrebato, proyecto de cineclubismo independiente de la ciudad de Bogotá, que nace desde la obsesión por la cinefilia y encuentra en su proceso vital de creación, proyección y análisis. Una verdad sobre el deseo – lo que no encaja – lo innombrable – lo extraño – lo reaccionario y el cine de horror.

A continuación, te contamos las películas y cortometrajes que podrás disfrutar hasta el 20 de abril en la Cinemateca.

Les garçons sauvages

A principios del siglo XX, cinco adolescentes de buena familia, ebrios de libertad, cometen un acto salvaje. Por ese hecho son encerrados en un barco por el Capitán, atrapados en un viaje de transformaciones y mutaciones desde la naturaleza, los jóvenes llegan a una misteriosa isla de vegetación…ver sinopsis completa

Dir. Bertrand Mandico

2017 / Francia / 110 min.

Abril 18 Martes 3:00 pm

Sala Capital

Self-Actualization of the Werewolf Woman + The Philosophy of Horror

Self-Actualization of the Werewolf Woman (Dir. Conall Pendergast, 2021) Canadá. 4 min. (Muestra Otrxs Técnicas)

Un encuentro entre dos criaturas de la noche conduce a un serio intercambio de sus respectivas filosofías.

The Philosophy of Horror: A Symphony of Film Theory (Dir. Péter Lichter, Bori Máté, 2020) Hungría. 60 min. (Muestra Otrxs Técnicas)

Es una adaptación abstracta en siete partes del influyente libro teórico cinematográfico de Noël Carroll del mismo título (publicado en 1990). Utiliza tiras de película de 35 mm pintadas a mano y deterioradas de la clásica película slasher A Nightmare on Elm Street (Wes Craven, 1984).

2021 / Varios países / 64 min.

Funciones:

Abril 18 Martes, 4:00 pm, Sala 2.

Abril 19 Miércoles, 2:00 pm, Sala 3.

Muestra Otrxs Técnicas. Programa de cortometraje

Bestia (Dir. Hugo Covarrubias, 2021) Chile. 15 min

Inspirada en hechos reales, “Bestia” se interna en la vida de una agente de la policía secreta en la dictadura militar en Chile. La relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, develan una macabra fractura en su mente y su país.

Invasión (Dir. Carlos Montaña, 2017) Colombia. 9 min.

Cortometraje experimental realizado a partir de retazos de películas clásicas de 35mm. Las intervenciones perturban la narrativa clásica, manipulan los géneros cinematográficos y deforman la banda sonora creando un mundo de apariciones caóticas.

Carne (Dir. Carlos Gómez, 2013) Colombia. 7 min.

Explora las relaciones entre cine y pintura a partir de la reconstrucción de un video aficionado que muestra imágenes sobre la muerte de un animal en una celebración rural de Colombia, con un tratamiento visual de gran fuerza plástica dónde la acción literal pierde valor.

Lupus (Dir. Carlos Gómez, 2016) Colombia. 10 min.

Parte de una cruda noticia de crónica roja: Un vigilante nocturno que cuidaba un edificio en construcción, fue devorado por una jauría de más de 20 perros callejeros que deambulaba por las calles de Bosa. LUPUS indaga el contexto ampliado de este trágico hecho, para explorar asuntos como la expansión urbana, el instinto salvaje y nuestras relaciones con lo animal.

Yugo (Dir. Carlos Gómez, 2021) Colombia. 10 min.

Narra la historia de una pareja de obreros industriales anónimos, que ha de enfrentarse a la migración, al trabajo y a la enfermedad. Los protagonistas de esta historia son una mujer y un hombre de origen campesino que crean un taller metalmecánico informal en una zona periférica de Bogotá, en el que elaboran piezas para vehículos pesados.

2021 / Varios países / 51 min.

Abril 18 Martes 5:00 pm

Sala 3

Muestra Filosofía del horror. Programa de cortometrajes

Brackish (Dir. Christa Boarini, 2021) Estados Unidos. 8 min.

Un espíritu amenazante acecha en los manglares esperando a una víctima desprevenida. Es un cortometraje que se introduce en las profundidades de la sensibilidad visual, atrayendo la mirada por encima y debajo de la tierra.

Nasty (Dir. Prano Bailey Bond, 2015) Reino Unido. 15 min.

Es 1982. Doug, de doce años, se ve envuelto en el espeluznante mundo del terror VHS mientras explora la misteriosa desaparición de su padre.

Such Small Hands (Dir. Marí­a Martínez Bayona, 2020) Reino Unido. 19 min.

En un orfanato para niñas, la mentalidad del grupo está desenfrenada. Una recién llegada intentará balancear el poder del equipo inventando un juego nocturno de manipulación.

Delitto Naturale (Dir. Valentina Bertuzzi, 2019) Italia. 15 min.

Lola, la mejor amiga de Aida desaparece de clase. Aida sale a buscarla y descubre partes de su escuela desconocidas y tenebrosas, tendrá que comprender que hay cosas que es mejor dejar tranquilas.

Monstruo Dios (Dir. Agustina San Martí­n, 2019) Argentina. 10 min.

Una noche de bruma, las vacas huyen, una niña es elegida y una adolescente intenta recuperar su libertad. Dios es ahora una cerca eléctrica.

67 min.

Abril 19 Miércoles 5:00 pm

Sala Capital

Muestra Encuentros placenteros. Programa de cortometrajes.

Veintiocho de mayo (Dir. Jeferson Cardoza, 2018) Colombia. 13 min.

Ricardo es un un joven de 27 años. Empezó a consumir bazuco y por esta razón frecuenta El Bronx, el barrio más peligroso de Bogotá. Un día escucha gritos que provienen de una casa y decide entrar, ignorando que no podrá escapar de este «infierno» ni el 28 de mayo, el día del allanamiento.

Helminth (Dir. Merinda Staubli, 2017) Australia. 6 min.

Helminth es una exploración de los ideales de belleza y la naturaleza innata, abyecta y grotesca del cuerpo humano con referencias claras hacia el subgénero body horror para manifestar una crítica hacia el cuerpo ideal.

Quartzo (Dir. Evandro Caixeta, 2023) Brasil. 13min.

Ariel es una pintora que se encuentra atrapada en una depresión creativa que amenaza su carrera y su propia cordura. Se está desmoronando bajo el peso de su depresión debilitante y los plazos cada vez más cortos de sus empleadores, volviéndose cada vez más paranoica y aislándose por completo del mundo.

Les îles (Dir. Yann González, 2017) Francia. 24 min.

Una utopía sexual en medio de la noche vista por el público y sus artistas a través de una macabra actuación que muta y se transforma en algo bestial. Los personajes revelan sus deseos más lujuriosos, vagan por un laberinto erótico borrando los límites entre los sueños húmedos y las pesadillas.

2022 / Varios países / 56 min.

Abril 19 Miércoles 6:30 pm

Sala 2

Matar al Dragón

Una niña llamada Elena es secuestrada y confinada en el infierno. Años después, ella reaparece y se reencuentra con Facundo, su hermano, con quién deberá afrontar los traumas y las heridas. Esta película es una historia dramática y fantástica sobre las cicatrices que dejan las desapariciones…ver sinopsis completa

Directora: Jimena Monteoliva

2019 / Argentina / 89 min.

Abril 20 Jueves 5:00 pm

Sala 3

La daga en el corazón (Knife + Heart)

En el verano de 1979, Anne, una productora de porno homosexual, se propone filmar su película más ambiciosa hasta el momento, pero sus actores son engañados, uno por uno, por un misterioso asesino. (Muestra Encuentros placenteros)…ver sinopsis completa

Dir. Yann González

2018 / Francia / 110 min.

Abril 20 Jueves 8:00 pm

Sala 2

