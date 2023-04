La cura universal del cáncer podría no llegar nunca, según un nuevo y amplio estudio científico

–Los tumores tienen una capacidad «casi infinita» de evolucionar, advierte un estudio británico, que recopila casi una década de información y análisis, por lo cual concluye que es probable que la cura universal del cáncer no se logre nunca.



El cáncer de pulmón es una enfermedad heterogénea, no hay dos tumores iguales, y entender esa variedad es clave para afinar en el pronóstico de los pacientes y en los tratamientos. Ahora, más de 300 científicos han logrado el análisis más exhaustivo sobre la evolución genómica de este cáncer.

En siete artículos publicados en las revistas Nature y Nature Medicine, los investigadores, agrupados en el proyecto británico TRACERx, publican los detalles de este mapa realizado gracias a la secuencia de 1.644 muestras de 421 pacientes, que confirma que la progresión del cáncer está mediada por la heterogeneidad intratumoral.

El programa, que comenzó en 2014, presenta hoy las conclusiones de la mitad de los pacientes reclutados, que ayudan a explicar por qué a veces los tratamientos dejan de funcionar o por qué el tumor provoca metástasis en algunos casos.

El objetivo final del proyecto es entender cómo se genera esa diversidad tumoral y cómo afecta esta a nivel clínico, además de cómo explotar ese conocimiento para la prevención o para generar terapias.

Los resultados del seguimiento de los cánceres de pulmón durante nueve años han llevado al equipo de investigación a la conclusión de que necesitamos centrarnos más en la prevención, ya que es improbable que encontremos una cura «universal» a corto plazo.

«Me ha sorprendido lo adaptables que pueden ser los tumores», dijo a la BBC el lider del artículo principal Charles Swanton, del Instituto Francis Crick de Londres, quien firma también otros trabajos.

«No quiero sonar demasiado deprimente al respecto, pero creo que –dadas las posibilidades casi infinitas en las que puede evolucionar un tumor, y el número tan elevado de células en un tumor en fase avanzada, que podría ser de varios cientos de miles de millones de células– conseguir curar a todos los pacientes con la enfermedad en fase avanzada es una tarea formidable», aseguró.

«No creo que seamos capaces de encontrar curas universales. Si queremos lograr el mayor impacto posible, tenemos que centrarnos en la prevención, la detección precoz y la detección precoz de recaídas», agregó.

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo y, aunque su conocimiento ha avanzado mucho en los últimos años, aún falta una comprensión completa de los mecanismos biológicos que subyacen a la enfermedad.

De forma general se agrupa en dos tipos: cáncer de pulmón de células pequeñas o microcítico y cáncer no microcítico, el más frecuente y objeto –en tres estadios distintos– de este análisis. A su vez, este último se divide en varios tipos en función de las células afectadas.

Así, de los 421 pacientes (188 mujeres) incluidos, con una media de edad de 69 años y un total de 432 tumores, 248 desarrollaron el subtipo adenocarcinoma, 138 carcinoma escamoso y 46 otros subtipos.

De todos ellos se obtuvieron varias muestras después de la cirugía, extrayendo diferente material genético (tanto ADN como ARN), además de imágenes por tomografía computarizada o microscopía, y se hizo un seguimiento de los pacientes durante años. Los investigadores consiguieron información de varias regiones –fragmentos– del tumor.

En los diferentes artículos científicos, los autores identifican, entre otros, los patrones de heterogeneidad intratumoral asociados a la evolución de los pacientes.

Molecular portraits of lung cancer evolution from the TRACERx project. https://t.co/p7tveuSDkf

— Nature News & Views (@NatureNV) April 15, 2023