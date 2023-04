Curso de tiro a niños en Brasil causa indignación por la ola de violencia que se registra en las escuelas (FOTOS- VIDEO)

–Verdadera indignación causaron en Brasil unas imágenes que se hicieron públicas en las que aparecen varios niños en un curso de tiro con pistolas, aunque eran de presión o de aire, conocidas como «airsoft».

En una de las fotografías, tres menores apuntan un objetivo mientras los instructores les explican cómo disparar. En otra, varios niños están sentados en un banco sosteniendo un arma; en una tercera, aparece un podio con los mejores tiradores.

Las imágenes fueron publicadas –y después eliminadas– por el Club de Caza y de Tiro Hunter en la ciudad de Jataí, en el estado brasileño de Goiás, tras un curso de entrenamiento de tiro infantil, que generó una ola de indignación.

No es la primera vez que este tipo de prácticas con niños generan polémica en el país, pero ahora el momento no puede ser más delicado.

Muchas familias brasileñas viven estos días angustiadas y conmocionadas tras los sucesivos ataques contra escuelas perpetrados por menores o adolescentes. El último ocurrió a principios de este mes, cuando un joven de 25 años asesinó brutalmente con un hacha a cuatro niños, de entre 4 y 7 años, en una guardería.

La repetición de estos ataques y las constantes amenazas en las redes sociales, donde prevalecen grupos con marcados discurso de odio, puso en alerta al Gobierno, que desplegó una batería de medidas para frenar esta escalada de violencia.

En este contexto, las fotos de los menores aprendiendo a disparar cayeron con un jarro de agua fría. El club terminó suspendiendo la actividad después de una recomendación del Ministerio Público de Goiás, que consideró que este tipo de cursos contradicen el principio de protección integral de los derechos de los niños y adolescentes y su saludable desarrollo.

La Fiscalía explicó que, aunque los pequeños utilizaron armas de presión, la práctica «puede dañar su integridad psicológica, ya que aún no son lo suficiente maduros para tal manejo». El órgano detalló que el tiro deportivo solo se permite a mayores de 14 años o menores de 18, con una autorización judicial y después de cumplir una serie de requisitos previos.

El club –que repudió cualquier forma de violencia y odio, especialmente en las escuelas– argumentó que al tratarse de material ‘airsoft’, lo ocurrido no supone ningún tipo de delito previsto en el Código Penal o en el Estatuto de Desarme.

ABSURDO: Fantástico acabou de mostrar uma matéria de um clube de tiro bolsonarista em Goiás com crianças de menos de 8 anos. Precisamos proteger nossas crianças e escolas do ódio instaurado no Brasil. É necessário que os responsáveis sejam punidos. Arma não é brinquedo! pic.twitter.com/mP8af6gc5x

— Laura Sito (@laurasito) April 17, 2023