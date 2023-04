El potente cohete Starship de SpaceX explotó minutos después de despegar (VIDEOS)

–El primer vuelo de prueba de Starship, el cohete más grande jamás construido, terminó en una explosión imprevista pocos minutos después del despegue este jueves.

El cohete experimentó un rápido desmontaje no programado, antes de la separación de la primera etapa y explotó, minutos después de despegar.

«Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad del Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria», comentó, no obstante, la compañía en su cuenta de Twitter.

Tras el lanzamiento, el cohete Starship, desarrollado para viajes a la Luna y Marte, estaba programado que el propulsor se separara de la cápsula Starship tres minutos después del lanzamiento, pero la separación no se produjo y el cohete explotó.

La operación se realizó desde el centro de pruebas de SpaceX en Boca Chica (Texas) y representa la culminación de años de trabajo normativo y pruebas tecnológicas.

La dirección de SpaceX subrayó repetidamente su carácter experimental, desde su primer intento de lanzamiento orbital en el 2021, pero sufrió retrasos en el desarrollo y en la obtención de la aprobación de la Administración Federal de Aviación de EE.UU.



Anteriormente, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, señaló que la misión tiene aproximadamente un 50% de probabilidades de éxito. «No digo que llegue a la órbita, pero garantizo emoción», dijo. El Starship, que tiene 120 metros de altura y puede llevar de 100 a 150 toneladas de carga útil, es un cohete de transporte totalmente reutilizable que servirá para llevar tripulación y carga a la órbita terrestre, a la Luna y eventualmente a Marte.



Pese al fracaso, el multimillonario Elon Musk felicitó a los equipos de su compañía, y prometió una nueva prueba «en unos meses».

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023