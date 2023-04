Estampida en Yemen deja al menos 78 muertos y cientos de heridos durante evento benéfico (VIDEOS)

–Un trágico balance preliminar de 78 personas personas muertas y cientos de heridos dejó este miércoles una estampida que tuvo lugar en la ciudad vieja de Saná, la capital de Yemen controlada por los rebeldes chiíes hutíes, en un centro de reparto de ayuda, informaron fuentes sanitarias insurgentes.





«Las víctimas de la estampida aumentaron a 78 ciudadanos y decenas resultaron heridos», afirmó el director del departamento de Salud de Saná, Mutahar al Marouni, a la cadena Al Masirah, portavoz de los hutíes.

El portavoz del Ministerio del Interior hutí, general Abdul Khaliq al Ajri, consideró lo ocurrido esta noche en la capital como un «trágico y doloroso accidente” en el que decenas de personas murieron a causa de una estampida de ciudadanos durante la distribución aleatoria de sumas de dinero por parte de algunos comerciantes sin coordinación con el Ministerio del Interior», informó la agencia de noticias yemení de los insurgentes, Saba.

El responsable del ministerio hutí indicó que dos de los comerciantes responsables de este reparto fueron detenidos, mientras que la fiscalía se movilizó de inmediato para investigar lo ocurrido.

En un vídeo publicado por Al Masira, se ve a una marabunta atrapada entre la gente que presiona por salir en una de las calles de la ciudad vieja de Saná.

Shocking images of the stampede that killed 78 people in #Sanaa #Yemen pic.twitter.com/OrfFNP0AUy

— Sami AL-ANSI ????? ?????? (@SamiALANSI) April 20, 2023