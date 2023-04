Exxon Mobil suspende uno de los contratos de operación en Colombia

–La petrolera más grande de los Estados Unidos, la Exxon Mobil, anunció la suspensión del contrato de operación conjunta con Sintana Energy Inc., de exploración y desarrollo de petróleo y gas natural en la cuenca del Magdalena en Colombia. Sin embargo, seguirá ejecutando otros contratos que tiene en territorio colombiano.



La Exxon Mobil se retirará también del contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), según lo notificó en una nota que envió a la Sintana Energy, la cual expidió el siguiente comunicado sobre la decisión:

«Sintana proporciona actualización sobre el acuerdo y contrato de operación conjunta VMM-37

TORONTO, 18 de abril de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Sintana Energy Inc. (TSXV: SEI OTCQB: SEUSF) (la » Compañía » o » Sintana «) informa que ExxonMobil envió a Patriot Energy Oil and Gas Inc. (» Patriota «) , una subsidiaria de la Compañía, un aviso que establece que, con base en los términos del Acuerdo de Operación Conjunta entre ExxonMobil y Patriot (el » JOA «), había decidido retirarse del JOA a partir del 31 de mayo de 2023.

El aviso también establece que ExxonMobil se retirará del Contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (el “Contrato”), efectivo después de obtener las aprobaciones gubernamentales requeridas. Tanto la JOA como el Contrato pertenecen a la propiedad de 43.158 acres conocida como el bloque VMM-37 que se encuentra en la Cuenca del Valle del Magdalena Medio de Colombia (“VMM-37 ”).

El director ejecutivo Doug Manner comentó: «Estamos decepcionados de que nuestro socio VMM-37 durante más de una década, ExxonMobil, haya optado voluntariamente por retirarse tanto del JOA como del contrato. La gerencia ha contratado asesores legales y técnicos para que lo ayuden a abordar este inesperado cambio de hechos”.

La Compañía se reserva plenamente sus derechos en virtud de los contratos que rigen VMM-37 y las leyes y reglamentos aplicables.

Se proporcionarán más actualizaciones con respecto a estos asuntos a medida que haya información adicional disponible.

Acerca de Sintana

La empresa participa en actividades de exploración y desarrollo de petróleo y gas natural en la cuenca del Magdalena de Colombia y cinco grandes licencias de exploración de petróleo en tierra y mar adentro, altamente prospectivas, en Namibia. La estrategia de exploración de Sintana es adquirir, explorar, desarrollar y producir activos de calidad superior con un potencial sustancial de reservas».