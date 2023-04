Horarios de las eucaristías en el Santuario de Monserrate

Foto: IDT.El Cerro de Monserrate es uno de los principales atractivos turísticos de Bogotá. Además de la oferta gastronómica, de sus paisajes y de la vista panorámica que ofrece de la ciudad, este sitio también recibe visitas de personas interesadas en las misas de la iglesia construida en honor al Señor Caído.

Fue el Papa Pío XII quien confirió a la iglesia de Monserrate la categoría de Basílica Menor en 1956. El reconocimiento se dio tras las recomendaciones que tanto el Cardenal Crisanto Duque y como el Nuncio Apostólico Paolo Bertoli enviaron a la Santa Sede al observar la devoción de la feligresía bogotana.

El santuario se convirtió entonces en un epicentro de la fe religiosa en la ciudad y, para acoger a sus visitantes, tiene una programación de eucaristías durante seis días de la semana (el único día en que no se realizan ceremonias es el martes).

Los horarios de las misas son los siguientes:

Lunes: 10:00 a.m. y 12:00 m.

Martes: No hay Eucaristía presencial

Miércoles y jueves: 10:00 a.m. y 12:00 m.

Viernes: 8 a. m., 10:00 a.m. y 12:00 m.

Sábados: 8 a. m., 10:00 a.m., 12:00 m. y 2:00 p.m.

Domingos: 6:30 a. m., 8:00 a.m., 9:30 a.m., 11:00 a.m., 12:30 m. y 2:30 p.m.

Festivos: 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 m. y 2:00 p.m.

Más información en www.monserrate.co/santuario-de-monserrate o al 7470189.

¿Cómo subir a Monserrate?

El Sendero peatonal de Monserrate, administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), funciona de miércoles a lunes, de 5:00 a.m. a 1:00 p.m. El sendero, que no está habilitado los martes por mantenimiento, consta de 1.605 escalones y tiene 2.350 metros de extensión. La entrada no tiene costo.

También se puede subir al cerro en teleférico y en funicular. Puedes consultar el costo aquí.