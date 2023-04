Biden y Petro se comprometen a trabajar en equipo para abordar desafíos comunes: Cambio climático, drogas y defensa de la democracia

–En el encuentro que sostuvieron este jueves en la Casa Blanca, los presidente Gustavo Petro y Joe Biden se comprometieron a trabajar en equipo para abordar los desafíos de ambos países y de la región, fundamentalmente cambio climático, narcotráfico y defensa de los principios democráticos, así como el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Así lo dejaron consignado en la Declaración Conjunta que promulgaron al concluir la Reunión Bilateral.

Estos son los términos de ese pronunciamiento:

-El presidente Gustavo Petro Urrego de la República de Colombia y el presidente Joseph R. Biden Jr. de los Estados Unidos se reunieron hoy para avanzar en la cooperación bilateral en temas de interés común como cambio climático, transición hacia energías limpias, migración, lucha contra el narcotráfico y paz. Reafirmamos la importancia estratégica de la asociación entre Estados Unidos y Colombia basada en los principios de amistad, respeto mutuo, lazos culturales y un compromiso compartido con la democracia y los derechos humanos.

El presidente Petro y el presidente Biden se comprometieron a trabajar en conjunto para abordar los desafíos de nuestros países y de la región, proteger y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y defender los principios democráticos. Los Estados Unidos y Colombia buscan adaptar sus estrategias para reflejar este nuevo momento en nuestra historia compartida. Instruimos a los equipos a continuar desarrollando nuevas hojas de ruta hacia el progreso, para que podamos responder de manera rápida y efectiva a los desafíos compartidos.

–

It was my pleasure to welcome President @petrogustavo to the White House.

Colombia is the keystone of our shared efforts to build a more prosperous, equal, and democratic hemisphere. pic.twitter.com/jrXY9vM0TI

— President Biden (@POTUS) April 20, 2023