Momentos clave de la agenda de Petro en Wasshington y su encuentro con Biden

–Con el encuentro con su homólogo Joe Biden, en la Casa Blanca, el presidente colombiano Gustavo Petro, dio por terminada su agenda en Wshington, la última escala de su gira por Estados Unidos, que incluyó también reuniones con congresistas etadounidenses.



Le fue bién. El presidente Biden destacó en su cuenta en Twitter que «fue un placer dar la bienvenida» al mandatario colombiano en la Casa Blanca, poniendo de presente que «Colombia es la piedra angular de nuestros esfuerzos compartidos para construir un hemisferio más próspero, igualitario y democrático».

It was my pleasure to welcome President @petrogustavo to the White House.

Colombia is the keystone of our shared efforts to build a more prosperous, equal, and democratic hemisphere. pic.twitter.com/jrXY9vM0TI

— President Biden (@POTUS) April 20, 2023