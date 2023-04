Proyecto de “Ley Cero Cacho”: Lluvia de críticas y “cyber-bullying” a su autora Karina Espinosa

–Le llueven críticas a la senadora del Partido Liberal Karina Espinosa Oliver por el proyecto que radicó en el Congreso de la República y que busca, entre otras cosas, acabar con la infidelidad, por lo cual lo denomina “Cero Cacho”.



En las redes sociales la congresista, oriunda de Sincelejo, ha sido objeto de un intenso acoso, o más bien de “cyber-bwllyng”, el mismo fenómeno que también pretende combatir con su iniciativa.

Pero no es la primer vez que Karina Espinosa provoca este tipo de reacciones. Hace poco más de un mes agitó las redes con la presentación de un proyecto de ley para penalizar el aborto y para promocionarlo distribuyó en el recinto de las leyes unos fetos de plástico.

Ahora, ha recibido toda clase de epítetos y descalificaciones por “Cero Cacho”.

Pero, ¿qué es eso de «Cero Cacho»?. El articulado del proyecto de ley, precisamente, comienza definiendo qué se entiende por “cacho”:

“Toda conducta nociva, penosa, inmoral, perjudicial, incorrecta, cruel, que una persona comete hacia otra, que amenaza la institución familiar y que puede afectar la salud física o mental, de una o de varias personas y deteriora el tejido social, tales como el consumo de sustancias psicoactivas, el acoso escolar, bwllyng, infidelidad, violencia de género, violencia contra niños, niñas y adolescentes, violencia intrafamiliar”.

La congresista sustenta su iniciativa en el hecho de que en Colombia el tema de la infidelidad se ha convertido en una «moda» y ha aumentado los problemas de salud pública. Y de hecho confesó haber sido “cachoneada”, aunque perdonó el “descache” de su esposo.

«Genera suicidios, homicidios, depresión y violencia intrafamiliar. ¿Acaso esto un problema de salud mental que nosotros como sociedad no queremos enfrentar?», trinó Espinosa en su cuenta de Twitter.

Y agrega: En Colombia y en el mundo la infidelidad es un tema cultural y de moda, esto está generando un grave problema de salud pública.

Dice que el proyecto busca reformar la Ley General de Eeducación ( 115 de 1994):

-Vamos a transformar la educación en Colombia educando a los niños en valores y principios, además le apostamos a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, bullying, la violencia intrafamiliar y la infidelidad.

-La reconstrucción del tejido social no es un tema de partido, es un tema de todos, no nos podemos quedar callados cuando nuestra sociedad se destruye por las drogas, bullying, infidelidad y violencia intrafamiliar.

-Por medio de este proyecto vamos a educar a nuestros niños en valores, a combatir el consumo de drogas, el bullying y la infidelidad.

-Seguimos en nuestro trabajo de construir un mejor país y reconstruir el tejido social.

-Dotaremos el sistema de herramientas que orientarán la reconstrucción del tejido social, generará en los estudiantes la cultura empresarial y la erradicación de toda manifestación de violencia.

Como anotamos anteriormente, las críticas han sacudido las redes, especialmente en Twitter. Veamos algunas:

Miren este tamaño disparate que acaban de radicar en el Senado. Se trata de la «Ley Cero Cacho», en un delirio de la senadora @Kespinosaoliver busca impedir con esta ley la infidelidad y todas las conductas inmorales. Sueñan con una republiqueta cristiana y ya ni pena les da. pic.twitter.com/YeO4Ev4Wqd — Felipe Arrieta Betancourt (@felipe_arrieta) April 19, 2023

-TEMA DE AUTOESTIMA, AMOR, RESPETO ,AHORA EN LEYES?? POR FAVOR

-Sean serios. Resuelvan los problemas de educación. Alimentación a los niños. Como si este Pais no tuviera problemas por resolver pierden tiempo con los cachos. A pesar de la ley los seguirán poniendo

El daño que les hace a las mujeres en la política. Cuántas mujeres estudian y luchan por una curul… para que llegue esta a hablar bobadas, solo para chupar prensa. — Ana Cristina Restrepo Jiménez (@anacrisrestrepo) April 20, 2023



Sin contar que es la heredera de su hermano, el Gobernador de Sucre: Laura Ardila Arrieta

-Peor aún es que reciban semejante proyecto tan ridículo para «estudiarlo y hasta debatirlo» qué circo en el que se ha convertido éste país

-Lo dicho, tiene un problema de salud que debe tratar.

-Jajajaajajaajajjaajajajajajajajajajajaja Huy no tantos problemas de colombia y esta señora se sentra en esto nooo

-Una golondrina no hace verano. Saber elegir con quién compartir la vida, también es un tema de educación en valores, y hay maneras de establecer cuáles personas son leales y cuáles no. Hacer leyes al respecto es frívolo y vacuo, y no va a evitar algo inherente al ser humano.

-Señora, le recomiendo una buena lectura : problemas públicos en politica publica de Luis F Aguilar, estudie y no haga el ridículo.

-Oiga señora pero explique cómo es que lo piensa hacer? Propuesta X, no es mejor un proyecto donde la terapia familiar y de pareja esté incluida en el PBS y sea de rápido y fácil acceso, eso sí ayudaría a las familias, no propuestas pendejas

En defensa de su proyecto Karina Espinosa, afirma :“Siempre nos enseñaron que de amor nadie se muere. Pero les pregunto: ¿acaso no han visto las cifras de violencia y muertes en Colombia a causa de la infidelidad y los problemas pasionales?

“Yo de novia, no perdono nada, de esposa tengo que luchar por mi familia y perdonar. Esa es mi realidad, mi forma de ser. Pero estoy segura de que hay muchas esposas que no se aguantan esta situación y dejan a sus esposos, y hay mucha tristeza y depresión después de esto. Eso es respetable; a la que no perdona yo la entiendo, porque esto es muy duro y difícil”, declaró Espinosa a Semana

Y Karina no está sola en su objetivo: Más de 40 congresistas le anunciaron su apoyo para sacar adelante el proyecto “cero cacho”.

Entre los que le garantizaron el voto positivo a la iniciativa están los siguientes:

Luis Miguel López, Mauricio Giraldo, César Christian Gómez, Halver Rincón, Marelen Castillo, Liliana Bitar, Mónica Bocanegra, Hernando González, Lorena Ríos, Laura Fortich, Carlos Ardila, Dolcey Torres, Ingrid Sogamoso, Jhoany Carlos Alberto Palacios, Julián Peinado, Soledad Tamayo, Olga Lucía Velásquez, Claudia Pérez, Wilmer Guerrero, Mauricio Gómez, Fabio Amín, Guido Echeverri, Gustavo Moreno, Julio Elías, Julio Chagüi, Robert Daza, Esteban Quintero, Alirio Barrera, Ana María Castañeda y Lina Garrido.