3 electrodomésticos que generan un ambiente confortable en tu hogar

El hogar debe ser ese santuario personal que nos transmita paz y relajación por partes iguales. Lamentablemente no todo el mundo lo toma de la misma manera, lo que lleva a malas decisiones referidas a la organización y a la calidad, cantidad y tipos de artículos electrónicos que son adquiridos. Mientras que algunos abarrotan sus casas de aparatos, otros deciden ser estratégicos y compran sólo las cosas que necesitan para obtener mayor bienestar en el día a día.

En este artículo haremos énfasis en 3 de los elementos que ayudan en la creación de ambientes confortables. Desde acondicionadores de aire y ventiladores para modificar la temperatura de la estancia, hasta cafeteras eléctricas pequeñas o de diversos tamaños para preparar tu bebida favorita en cuestión de minutos.

Aire acondicionado

El aire acondicionado es esencial en la vida de gran parte de la población, más aún de aquellos que sufren altas temperaturas regularmente por vivir en zonas de clima cálido. Son dispositivos útiles a la hora de regular los grados y nivel de humedad del espacio interior. Emplea distintas tecnologías para extraer el aire caliente, enfriarlo mediante un proceso de refrigeración y distribuirlo en el lugar.

Una de las cosas que lo diferencia de un ventilador, es la posibilidad que brinda de mejorar la calidad del aire filtrando polvo, partículas y sustancias nocivas que perjudicarán a personas con alergias o inconvenientes en el sistema respiratorio. Es posible hallar modelos con función deshumidificación, calefacción, y más. Recomendamos adquirir un equipo con clasificación energética amplia para que su uso no dañe al medioambiente y, además, ahorres una cantidad de dinero interesante a fin de mes.

Si no sabes cómo elegirlo, ingresa al canal de YouTube de Marcelo Seia (@arquitectomarceloseia8716) pues allí el arquitecto da 9 consejos para que la elección del equipo sea correcta. Este influencer ama los aires acondicionados, y en su cuenta ayuda a sus más de 700k suscriptores a no fallar en la inversión.

Tipos de aire acondicionado

Hay varios estilos de aires acondicionados disponibles en el mercado, lo que facilita la correcta elección, según la necesidad que exista en el hogar. Entre los más populares, destacamos: de ventana, de pared, los centrales, portátiles, Split, e Inverter. ¿No sabes cuál te convendría? Pues entonces presta atención:

De ventana

Este es puede ser el tipo de aire acondicionado pequeño perfecto para tu habitación. Es bastante vendido por ser una unidad compacta que integra los componentes necesarios en el mismo aparato (compresor, condensador y evaporador). Su instalación es bastante sencilla, aunque eso no quiere decir que no haya que recurrir a un técnico especializado en el tema. Geniales para habitaciones individuales.

De pared

Bastante parecidos a los anteriores, con la diferencia de que los de pared no ocupan ventanas y su instalación es mucho más estética y sutil. Si quieres enfriar espacios más grandes sin perjudicar la apariencia de la estancia, recurre a este aire acondicionado.

Centrales

No hay mejores aires acondicionados para espacios súper amplios (comercios, oficinas, etc.) que los centrales. Su unidad central se conecta a conductos que mandan el aire renovado a todo el edificio mediante las rejillas. Innecesarios en personas comunes.

Portátiles

Un aire acondicionado portátil es, básicamente, un equipo transportable de una estancia a la otra sin que ello suponga desmontar nada. Traen pequeñas ruedas para que moverlo sea fácil, y son conectados a una ventana mediante un manguera de escape. De los mejores a la hora de buscar flexibilidad, pues es posible enfriar distintas zonas del hogar sin tener que instalar nada de manera permanente.

Divididos (Split)

El sistema Split es bastante frecuente dentro de un aire acondicionado Colombia, por lo cual encontrarlo a buen precio no supone dificultad alguna. Trae 2 unidades: la evaporadora (interna) y condensadora (externa). La evaporadora es instalada dentro del cuarto y libera el aire refrigerado, mientras que la condensadora va por fuera y trae los elementos más importantes del aparato. Enfrían áreas específicas casi sin hacer ruido.

Inverter

Los Inverter vienen ganando mucha fama en estos últimos tiempos. Están disponibles en varios tamaños: desde aire acondicionado pequeño para lugares pequeños, hasta algunos más grandes para habitaciones amplias. Se distinguen por la tecnología empleada, que es significativamente más eficiente en cuanto al consumo energético y manejo de los grados. Su compresor de velocidad variable ajusta constantemente el ritmo de trabajo en tiempo real, evitando desajustes de temperatura bruscos al mismo tiempo que ahorra energía.

Ventiladores

Ahora que hemos hablado acerca de los aires, es momento de explicar sobre su alternativa económica: los ventiladores. Estos dispositivos mejoran la circulación de aire refrescando un poco el ambiente y agregando comodidad a espacios tanto interiores como exteriores. Son la opción perfecta cuando no hay suficiente capital para recurrir a un aire, ya que gastan menos energía y son mucho más baratos.

El ventilador consiste en aspas que giran a alta velocidad impulsadas por un motor eléctrico. Como mueven el aire constantemente, promueven el flujo del mismo acelerando la evaporación de la transpiración cutánea. Así es como obtenemos una sensación refrescante súper agradable.

Tipos de ventiladores

De techo : Como bien indica su nombre, los ventiladores de techo son ubicados en la parte alta de la habitación y cuentan con diversas velocidades y configuraciones que el usuario ajusta a su conveniencia. Geniales para distribuir el aire uniformemente en el cuarto. Además, suelen venir con luces integradas que iluminarán el living/cuarto.

: Como bien indica su nombre, los son ubicados en la parte alta de la habitación y cuentan con diversas velocidades y configuraciones que el usuario ajusta a su conveniencia. Geniales para distribuir el aire uniformemente en el cuarto. Además, suelen venir con luces integradas que iluminarán el living/cuarto. De pie : Estos son la alternativa portátil. Desde la base se modifica su altura y la cabeza es inclinable con el fin de dirigir el flujo a otra parte. Al comprarlo te toparás con un ventilador silencioso que, además, puede girar de izquierda a derecha de manera automática. Muy prácticos para moverse entre

: Estos son la alternativa portátil. Desde la base se modifica su altura y la cabeza es inclinable con el fin de dirigir el flujo a otra parte. Al comprarlo te toparás con un que, además, puede girar de izquierda a derecha de manera automática. Muy prácticos para moverse entre De torre : Por el lado de los ventiladores de torre , su nombre se debe a la similitud que tienen con las torres, por ser delgados y verticales. El diseño es muy elegante y prácticamente no ocupan espacio si comparamos con otros modelos. Dan opciones de velocidad, oscilación y temporizador.

: Por el lado de los , su nombre se debe a la similitud que tienen con las torres, por ser delgados y verticales. El diseño es muy elegante y prácticamente no ocupan espacio si comparamos con otros modelos. Dan opciones de velocidad, oscilación y temporizador. De mesa : Con respecto a los de mesa, son ventiladores chicos y compactos, ideales para ubicar en escritorios, mesas ratonas o superficies específicas. Son los de más fácil transporte y ventilan una zona específica.

: Con respecto a los de mesa, son chicos y compactos, ideales para ubicar en escritorios, mesas ratonas o superficies específicas. Son los de más fácil transporte y ventilan una zona específica. De pared: Este no es un modelo de ventilador silencioso, sino que, por su potencia, hacen mucho más ruido que otros estilos. Perfecto para cocinas, gimnasios, garajes o instituciones educativas que requieran ventilación continua.

Alternativa a los aires acondicionados

Cuando se busca el disfrute de sensaciones de frescura sin que ello implique gastar demasiado dinero, entonces son una alternativa a tener en cuenta. No obstante, su trabajo no es el de enfriar el aire como el de un aire acondicionado Colombia o cualquiera de sus variantes, sino que crean corrientes que dan alivio en días calurosos. ¿Quieres más razones para hacerte con uno de estos artículos? Aquí te las damos:

Menor consumo energético : Todos los modelos destacan por consumir una cantidad de energía mucho menor que los aires, desde los ventiladores de torre hasta los industriales o los de pie. Como sólo mueven el aire en lugar de renovarlo, se esfuerzan menos y precisan de poca electricidad para funcionar. Reducen el impacto ambiental y el gasto en las facturas de fin de mes.

: Todos los modelos destacan por consumir una cantidad de energía mucho menor que los aires, desde los hasta los industriales o los de pie. Como sólo mueven el aire en lugar de renovarlo, se esfuerzan menos y precisan de poca electricidad para funcionar. Reducen el impacto ambiental y el gasto en las facturas de fin de mes. Bajo costo inicial y mantenimiento : Los beneficios económicos también afectan al costo inicial notablemente más bajo y la necesidad de menos mantenimiento periódico. Los componentes no son tan complejos ni precisan ser cargados con refrigerante, siendo geniales para familias de presupuesto limitado.

: Los beneficios económicos también afectan al costo inicial notablemente más bajo y la necesidad de menos mantenimiento periódico. Los componentes no son tan complejos ni precisan ser cargados con refrigerante, siendo geniales para familias de presupuesto limitado. Fáciles de transportar : Si bien es cierto que existe el aire acondicionado portátil , sigue sin ser tan sencillo de mover de un punto al otro como un ventilador. Así, es fácil conectarlo en el living a la tarde y llevarlo al cuarto cuando llega la noche.

: Si bien es cierto que existe el , sigue sin ser tan sencillo de mover de un punto al otro como un ventilador. Así, es fácil conectarlo en el living a la tarde y llevarlo al cuarto cuando llega la noche. Circulación de aire mejorada : Como generan corrientes de aire, los espacios con mala ventilación o carentes de aire fresco se ven especialmente beneficiados. Dispersará el calor acumulado durante el día.

: Como generan corrientes de aire, los espacios con mala ventilación o carentes de aire fresco se ven especialmente beneficiados. Dispersará el calor acumulado durante el día. Varias opciones de control: Las opciones de velocidad permite ajustar la corriente en base a la necesidad de las personas, siendo los ventiladores de techo uno de los mejores ejemplos de ello. Otros modelos traen oscilación, temporizador y modo de viento natural (entre otras cosas).

Cafeteras

Ya que esgrimimos argumentos varios para optar por uno u otro método de refrigeración del hogar, es el momento de enfocarnos en ese aparato capaz de darnos una alta dosis de satisfacción tras cada sorbo: la máquina de café. Dicho electrodoméstico se encarga de preparar la bebida velozmente, con sistemas de preparación distintos entre modelos y características diversas para contentar a los consumidores más exigentes.

Tipos de cafeteras más comunes

Hay muchos estilos distintos, desde las clásicas cafeteras eléctricas de filtro hasta las de espresso y cápsulas. Para que elijas la que más te guste, ten en cuenta:

De filtro

Conocidas también como máquinas de café de goteo, son las que más presentes están en las casas de los aficionados de esta bebida. Emplean un filtro permanente o de papel que aloja el café molido y va vertiendo lentamente agua caliente sobre él, dando como resultado un líquido filtrado que gotea poco a poco dentro de la jarra. Las cafeteras eléctricas precios de filtro son bastante más accesibles que el resto.

Espresso

Producen café espresso a partir de la presión ejercida por la máquina de café. El resultado es una bebida más concentrada y sabrosa, siendo la favorita de los más café lovers. Pueden venir con sistemas manuales, semiautomáticos o directamente automatizados. Para obtener su distinguido sabor y cremosidad, utilizan una bomba de presión que fuerza el agua a alta temperatura a través de los granos de café finamente molidos.

De cápsulas

Las cafeteras de cápsulas son muy vendidas gracias, en parte, a su cómodo tamaño y facilidad de uso. Estas cafeteras eléctricas pequeñas hacen uso de cápsulas preenvasadas que en su interior traen la cantidad justa de café molido, eliminando por completo la necesidad de tener que medirlo y molerlo en el momento. Cuando el compuesto es introducido, la máquina lo perfora y extrae su contenido rápidamente.

De émbolo/french press

Con respecto a las cafeteras eléctricas french press, usan el émbolo para sumergir y filtrar el café molido en el agua a alta temperatura. Tras unos pocos segundos, el émbolo es presionado hacia el fondo con el fin de separar el café del líquido. Son las favoritas de los fanáticos del sabor artesanal, pues el resultado permite apreciar al máximo los tonos del café.

Más allá de las detalladas, existen otros modelos que vale la pena investigar para saber si te convienen o no: de vacío, italianas/moka, etc. Antes de comprar, fíjate si tienen características especiales, como programación automática para despertar con el café preparado, espumar leche, conectividad Wi-Fi, etc.

Algunos de los tantos tipos de café que se pueden preparar

Hay una amplia variedad de tipos de café que se pueden preparar, cada uno con su propio perfil de sabor y características distintivas. A continuación, te presento algunos de los tipos de café más populares:

Espresso : Este tipo de café concentrado y aromático se consigue comprando una máquina de espresso. El sabor es fuerte, con una capa superior de espuma que sirve como introducción al resto del contenido. Es la base de otras bebidas, como cappuccino, latte y macchiato.

: Este tipo de café concentrado y aromático se consigue comprando una máquina de espresso. El sabor es fuerte, con una capa superior de espuma que sirve como introducción al resto del contenido. Es la base de otras bebidas, como cappuccino, latte y macchiato. Cappuccino : Combina espresso con leche al vapor y espuma de leche en partes iguales. El equilibrio obtenido es perfecto, siendo la opción favorita de quienes no disfrutan tanto el sabor más puro del café.

: Combina espresso con leche al vapor y espuma de leche en partes iguales. El equilibrio obtenido es perfecto, siendo la opción favorita de quienes no disfrutan tanto el sabor más puro del café. Latte : También conocido simplemente como “café con leche”, con la diferencia de que aquí predomina más la leche que el café. La textura es suave, cremosa y el disfrute para algunos es superior por su falta de agresividad.

: También conocido simplemente como “café con leche”, con la diferencia de que aquí predomina más la leche que el café. La textura es suave, cremosa y el disfrute para algunos es superior por su falta de agresividad. Americano: Esta es la versión liviana del espresso. Se prepara al agregar agua caliente, dando lugar a algo suave y voluminoso.

Investiga las cafeteras eléctricas precios para hacerte con un buen modelo a bajo costo. Cuando la compres, disfrutarás más de esta bebida gracias a su tecnología avanzada que, además, la prepara en cuestión de segundos. Con respecto a las opciones de refrigeración, la elección dependerá de la cantidad de capital que puedas invertir.