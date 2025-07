Vía Bogotá-Villavicencio sigue cerrada; en 12 puntos se registró caída de material por intensas lluvias

–Debido a las fuertes lluvias de anoche y la madrugada de hoy, se presentan 12 puntos afectados con caída de material en la vía Bogotá Villavicencio. A esta hora se registran cierres preventivos por seguridad de los usuarios. La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, indicó que según el Plan de contingencia operativo, se implementaron cierres preventivos en el k35+000, Peaje Naranjal, k44+700 y k82+600 y se inició la evacuación de vehículos represados. Se recomienda a los usuarios de la vía tomar la Transversal del SISGA como paso alterno con restricción de carga hasta 30 toneladas.

Desde el sector Transporte, estamos haciendo seguimiento permanente a la situación en la vía Bogotá–Villavicencio, donde se presentan 12 puntos afectados por caída de material debido a las lluvias», señaló por su parte el Ministerio del Transporte, advirtiendo que hay cierres preventivos mientras avanzan las labores de evaluación y limpieza.

Por su parte la concesionaria Coviandina, estuvo reportando la emergencia a partir de la noche anterior, así:

(12:10 am) *Atención* Autoridades informan que continúa el cierre temporal y preventivo en los puntos definidos en el PCO. Sigue lloviendo y hasta que no haya condiciones de seguridad para el personal y la maquinaria no se podrá iniciar labores de limpieza donde cayó material. pic.twitter.com/Fr2yui1btB

— Coviandina (@CoviandinaSAS) July 11, 2025