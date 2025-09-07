Mega eclipse total de ‘luna de sangre’ hoy domingo; ¿dónde se podrá ver?

–Este 7 de septiembre, la mayor parte de la población mundial podrá disfrutar de un eclipse total de ‘luna de sangre’, el más largo desde 2022. Sin embargo, no será visible desde Colombia ni desde la mayor parte de América.

Aproximadamente 36 % del diámetro de la Luna pasará por la parte más oscura de la sombra de la Tierra, lo que dará lugar a un eclipse oscuro y de tonalidades intensas, según los datos de Space.com. Se espera un tono rojizo a medida que la luz solar se filtre a través de la atmósfera terrestre y se desvíe hacia nuestro satélite natural, creando el inquietante efecto de ‘luna de sangre’.

Los observadores del cielo de toda Asia y Australia occidental tendrán la mejor vista del fenómeno desde el principio hasta el final, mientras que los de Europa, África, el este de Australia y Nueva Zelanda podrán verlo durante algunas de sus fases, incluida la de totalidad.

El fenómeno astronómico tendrá lugar entre las 15:28 y las 20:55 GMT, con la Luna totalmente inmersa en la sombra interior oscura de la Tierra —conocida como umbra— durante unos 82 minutos, entre las 17:30 y las 18:52 GMT.

Se trata del segundo eclipse lunar total de 2025, el siguiente tendrá lugar el 3 de marzo de 2026.

El eclipse de luna se configura cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que tiñe la Luna de un rojo profundo debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre.

El eclipse total de Luna de este 7 de septiembre de 2025, conocido como Luna de Sangre, será uno de los eventos astronómicos más destacados del año.

Dónde sí se verá, es en Asia, África, Oceanía y Europa oriental, donde tendrán las mejores condiciones para observar la totalidad del eclipse5.

En esas regiones, la Luna estará alta en el cielo durante el evento, permitiendo ver cómo se tiñe de rojo por más de 80 minutos2.

¿Qué pasará en Colombia?

En Colombia, el eclipse ocurrirá alrededor del mediodía, cuando la Luna aún estará por debajo del horizonte, lo que impide su observación directa.

Lo que sí se podrá ver es la Luna llena, conocida como Luna del maíz, pero sin el efecto rojizo del eclipse total.

La Luna de Maíz —también conocida como Luna de la Cosecha— se verá en Colombia la noche de este domingo 7 de septiembre de 2025, alcanzando su punto máximo de iluminación entre las 8:00 p.?m. y las 9:00 p.?m. hora local.

Aunque este mismo día ocurre un eclipse lunar total, el fenómeno no será visible desde Colombia, ya que la Luna estará saliendo por el horizonte justo cuando el eclipse esté en su fase más intensa. Sin embargo, sí se podrá disfrutar la Luna llena, brillante y majestuosa, en todo su esplendor.

Aunque el eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025 no será visible desde Colombia, se puede disfrutar en tiempo real gracias a varias transmisiones en vivo.

Esta es una guía con los mejores canales para seguir este espectáculo astronómico desde casa:

Aquí algunas formas de seguir el eclipse lunar total de hoy desde Colombia, aunque no sea visible directamente en el cielo:

Apps recomendadas para seguir el eclipse

Stellarium Mobile. Simula el cielo en tiempo real desde tu ubicación. Puedes adelantar el tiempo para ver cómo se desarrolla el eclipse desde otros países.

Disponible en Android y iOS.

SkySafari

Ideal para aficionados a la astronomía.

Incluye narraciones, simulaciones y datos precisos del eclipse.

Tiene versión gratuita y premium.

Time and Date Eclipse App

Muestra eclipses pasados y futuros con mapas interactivos.

Puedes ver cómo se verá el eclipse desde cualquier parte del mundo.

Hora recomendada para conectarte: desde las 11:30 a.?m. (hora colombiana)

Fase total del eclipse: entre 12:30 p.?m. y 1:52 p.m.