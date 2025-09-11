Más de 500 m² de espacio público recuperados en operativos integrales Los Mártires

Foto: Alcaldía Local de Los Mártires

La Alcaldía Local de Los Mártires, en articulación con la Policía Nacional, las Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y Secretaría Distrital de Ambiente, realizó una jornada de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en tres establecimientos dedicados a la comercialización y montaje de llantas en los barrios El Vergel y Santa Isabel.

Durante la actividad se impusieron dos medidas correctivas por incumplimientos normativos, se sensibilizó a cinco comerciantes sobre el uso

adecuado del espacio público y se recuperaron 6 metros cuadrados que habían sido ocupados de manera indebida.

Esta intervención fue posible gracias al trabajo conjunto de articulado de entidades del distrito quienes verificaron el cumplimiento de las normas urbanísticas y ambientales en la zona.

De manera simultánea, otra acción se desarrolló en los alrededores del Colegio Agustín Nieto, en el perímetro comprendido entre la calle 12 con carrera 19A y la calle 19 con carrera 11. Allí se identificaron varios puntos críticos de basuras, escombros y la presencia de siete cambuches estructurados.

Ante esta situación, un equipo interinstitucional conformado por funcionarios de la Alcaldía Local la Unidad de Servicios Sociales, Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y miembros de la Policía Nacional, llevó a cabo labores de limpieza y recolección de residuos utilizando maquinaria especializada como mini cargadores y volquetas.