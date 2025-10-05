Trump reporta ataque a otro «narcolancha» en el Caribe; «cada embarcación es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses», afirma

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este domingo que Washington atacó la pasada noche otra lancha en el Caribe, que presuntamente fue utilizada para el tráfico de drogas.

«Ya no hay lanchas en el agua. No encuentras ninguna. Nos cuesta mucho encontrarlas. […] Pero anoche hicimos [un ataque contra] otra. Ahora simplemente no podemos encontrar ninguna. […] Somos muy buenos en eso», declaró durante la celebración del 250.º aniversario de la Marina.

De acuerdo con sus palabras, «cada una de esas embarcaciones es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses». «Por eso, cuando lo piensas de esa manera, lo que estamos haciendo es en realidad un acto de bondad», agregó.

«Estamos deteniendo la entrada de drogas en Estados Unidos […]. Estamos deteniendo las drogas a un nivel nunca antes visto», subrayó.

Previamente, el presidente Donald Trump declaró que acabará con el «tráfico de drogas», al ser preguntado por periodistas sobre «cuál será el siguiente paso en esta guerra contra el narcotráfico en Sudamérica».

«Bueno, vamos a frenar el narcotráfico y hemos logrado mucho. No hay nadie que entre por agua, se los aseguro. El agua está como si no hubiera nadie. No hay drogas que entren por agua», afirmó este domingo.

El viernes, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, compartió un video que muestra un ataque de sus Fuerzas Armadas contra lo que denominó un «barco narcotraficante» que navegaba en el Caribe, cerca de Venezuela. Detalló que el ataque fue llevado a cabo en aguas internacionales por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, y acabó con la vida de cuatro tripulantes, a los que calificó de «narcoterroristas».

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

No fue la primera vez que Washington llevó a cabo este tipo de ataques, en el contexto de un despliegue militar en el Caribe sur que Caracas ha calificado de «agresión». El primero de ellos ocurrió el pasado 2 de septiembre, informó entonces el propio Donald Trump, que señaló que la operación contra un supuesto «narcobarco» dejó 11 muertos.

Posteriormente, el 15 de septiembre, el mandatario comunicó que fuerzas de su país realizaron un «segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas […] en el área de responsabilidad del Comando Sur». Trump mencionó, además, que el evento «resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate». Asimismo, se conoció que el 19 de septiembre, otra lancha fue destruida por las fuerzas estadounidenses en el Caribe, en una operación conjunta con República Dominicana. Entonces, se incautaron más de 300 paquetes de presunta cocaína y los tres tripulantes fueron asesinados por el ataque aéreo.

En agosto, medios internacionales informaron sobre un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, supuestamente para enfrentar a los cárteles de la droga. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación —nunca sustentada— de liderar un «cártel de narcotráfico».

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un «cambio de régimen».

Otros mandatarios de la región como Miguel Díaz-Canel (Cuba), Luis Arce (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Gustavo Petro (Colombia), consideran que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra Maduro, mientras que sí son públicas las apetencias del país norteamericano por dominar recursos estratégicos presentes en el hemisferio occidental. (Información RT).