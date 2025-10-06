Cancillería confirma pronta liberación de las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto en Israel

–El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este lunes que Manuela Bedoya y Luna Barreto, dos colombianas que se encontraban a bordo de la embarcación HIO de la Flotilla Global “Sumud”, serán liberadas en las próximas horas.

Ambas fueron detenidas por fuerzas israelíes en aguas internacionales, lo cual representa una violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra.

Añade la cancillería, gracias a las gestiones diplomáticas lideradas por el Cónsul Carlos Piñeros en Tel Aviv, bajo la dirección de la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, el Consulado de Colombia acompañó a nuestras compatriotas en todo momento y verificó que se respetaran sus derechos durante la detención.

En coordinación entre Bogotá, Tel Aviv e instituciones internacionales, se lograron los acuerdos necesarios con las autoridades de Israel y Jordania para permitir el traslado de las colombianas hacia territorio jordano.

Allí serán recibidas por el equipo consular colombiano. Una de ellas regresará al país con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que la otra permanecerá en la región, donde reside actualmente.

La Cancillería reafirma su compromiso de proteger los derechos de los colombianos en el exterior, expresa nuevamente su solidaridad con el pueblo palestino, así como su defensa del derecho internacional y la justicia global y reitera su enérgica condena al genocidio en Gaza.