190 vacantes en la Unidad Móvil Agencia Distrital de Empleo hasta este 11 de octubre en La Candelaria

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá activa su Unidad Móvil de Atención para llegar a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde este lunes 6 al sábado 11 de octubre de 2025, a la Plazoleta de los Talentos, en La Candelaría, en el centro de Bogotá. Además, accede a 190 vacantes disponibles con empresas aliadas ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Accede a la estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), que busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en La Candelaria

¿Vives en el centro y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Del lunes 6 al sábado 11 de octubre de 2025 y accede gratis:

190 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Asiste a la Plazoleta de los Talentos, en La Candelaria, ubicada en la carrera Quinta #12C-40, con horarios de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Algunos de los 190 cargos disponibles con ‘Talento Capital’ y en la Unidad Móvil de Atenció:

Ingeniero preventa.

Técnico mecánico.

Técnico eléctrico.

Auxiliar de metrología calibración.

Profesional en enfermería para los servicios de urgencias y hospitalización.

Vendedor supernumerario / asesor / promotor / preventista.

Operario CNC.

Jefe de zona.

Técnico en taller de maquinaria amarilla.

Administrador.

Asesor comercial – mercaimpulsador (escuela comercial).

Representante de venta canal TAT con moto.

Operador logístico.

Asesor de cartera call center cobranza.

Mercaderista con moto.

Asesor de tiendas.

Asesor de tecnología.

Mercaimpulsador.

Asesor comercial.

Agente call center.

Customer engagement I (español – A2).

Customer engagement II (semibilingüe – B1).

Asistente contable.

Asistente administrativo contable bilingüe.

Operario de máquinas inyectoras o termoformadoras.

Coordinador de punto de venta.

Ayudante de planta.

Auxiliar de almacenamiento.

Encargado de máquina.

Conductor – operario.

Auxiliar de punto de información.

Oficial de construcción.

Agente call center bilingüe avanzado.

Analista junior de servicios al asociado.

Vendedor TAT externo.

Mercaderista.

Arquitecto de software.

Líder técnico de desarrollo.

Asesor comercial repuestos.

Operario de máquina flexográfica.

Operario de producción.

Coordinador de calidad.

Líder comercial.

Manager comercial.

Jefe de bodega.

Jefe de inventarios.

Coordinador de exportación e importación.

Coordinador de aduanas.

Supervisor logístico.

Digitador logístico.

Digitador – analista de datos.

Auxiliar administrativo.

Auxiliar de facturación.

Conductor vehículo pesado 2.5 toneladas.

Profesional universitario en administración, contaduría o economía.

Profesional universitario abogado.

Analista de mesa de ayuda.

Auxiliar contable.

Presentador de juegos en portugués.

Presentador de juegos inglés – español.

Especialista/técnico de audio y video.

Almacenista bilingüe.

Agente de seguridad.

Todero.

Solucionador – asesor de cartera de cobranzas.

Asesor de cobranza.

Asesor de cartera.

Auxiliar de mantenimiento.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.