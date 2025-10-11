Todo listo para la implosión de puentes de Las Américas con calle 13; a las 7:00 a.m. comenzará evacuación de sectores aledaños

–Tres alarmas sonarán para la implosión este domingo de los puentes vehiculares que componen la intersección de Puente Aranda, conocidos como El Pulpo, donde convergen la calle Sexta, las Américas, la calle 13 y la carrera 50. La tercera alarma, por supuesto, marcará el momento previo a la detonación y en tan solo 11 segundos, caerán las viejas estructuras para dar paso a un nuevo megaproyecto de tres niveles, que va a unir la carrera 50, la calle Sexta, la calle 13 y la avenida de Las Américas, «para mejorar, sin ninguna duda, toda la movilidad de este sector”, advirtió el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

A partir de las 7:00 a. m. comenzará la evacuación de los vecinos de la zona y el ahuyentamiento de la avifauna. Las viviendas, oficinas y demás instalaciones aledañas no se verán afectadas, pero estará prohibida la presencia de

espectadores. Estos serán los tres anillos de seguridad:

A 50 metros: no podrá haber personas ni animales por riesgo de fragmentos controlados

A 100 metros: habrá una evacuación total de personas y vehículos de las viviendas cercanas.

A 150 metros: solo podrá permanecer personal autorizado y equipos de emergencia.

De hecho, desde las 11:30 p. m. de este sábado 11 se cerraron todas las vías del sector y se establecieron los correspondientes desvíos.

En los tableros y columnas de los puentes ya fue instalado el indugel, un gel industrial diseñado para realizar la detonación controlada. La activación de este material permitirá que las estructuras colapsen hacia su centro de gravedad, esto es, al interior.

Este procedimiento es un hecho histórico en la ciudad, nunca antes se ha realizado una implosión de un puente vehicular de estas características en Bogotá.

Los preparativos para realizar la implosión iniciaron con la protección medioambiental: previamente fueron trasladados 178 árboles e identificando la fauna que se encontraba en el lugar (será trasladada o ahuyentada momentos previos a la implosión). Para la construcción completa del Tramo 1 de La Nueva 13 se trasladarán un total de 270 árboles. En este tramo se plantarán más de 700 individuos arbóreos.

La implosión estará a cargo de ATILA, empresa con más de 25 años de experiencia en Colombia y 68 proyectos de implosión realizados, como la del Ministerio de Transporte.

La ciudadanía será atendida ante cualquier tipo de eventualidad. Habrá equipos de Atención al Ciudadano de manera presencial de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Además, estarán funcionando 4 líneas telefónicas, un código QR y un canal de WhatsApp hasta el lunes 13 de octubre, que funcionarán las 24 horas para recibir los reportes

Líneas telefónicas:

? Celulares: 321 813 7991 – 313 786 7152

? Líneas de WhatsApp: 317 783 8358, 316 207 5122, 313 786 7152, 316 536 7301 Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

La nueva intersección de Puente Aranda

El Tramo 1 cambiará la movilidad del suroccidente de la ciudad. El proyecto contempla una nueva intersección de tres niveles:

? El primer nivel: una glorieta en el suelo, de 200 metros de diámetro, con 3 carriles para tráfico mixto, que permitirá la conexión con todas las vías que confluyen en este punto.

? El segundo: una glorieta de 100 metros de diámetro, exclusiva para TransMilenio, que conectará la actual Troncal de la calle 13 con las troncales de Las Américas y La Nueva 13.

? En el tercer nivel: se construirán 2 puentes para vehículos particulares de 520 metros y 3 carriles cada uno, que conectarán la avenida de Las Américas entre los sentidos occidente-oriente.

Además, el Tramo 1, tendrá 3 semideprimidos peatonales, 2 km de ciclorruta y más de 100 mil m² de espacio público, de los cuales casi la mitad serán de zonas verdes.